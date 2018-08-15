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Ученые назвали новую опасность недосыпов

Группа ученых из Калифорнии из института Беркли выяснила, что недостаток сна угнетающе действует на людей: они остро ощущают одиночество и стараются избегать контакта с другими людьми.

Ученые назвали новую опасность недосыпов


В работе ученым помогали 18 молодых людей: специалисты обследовали их после нормального сна и после бессонной ночи. В обоих случаях каждому респонденту наутро показывали видео, где человек приближался к камере. При этом у неизвестного выражение лица было нейтральным. Перед помощниками стояла задача нажать кнопку «Стоп» сразу, как данный ролик заставит их испытывать психологический дискомфорт.

В ходе эксперимента оказалось, что когда просмотру видео предшествовала бессонная ночь, респондент нажимал «Стоп» гораздо раньше, чем делал это в дни после нормального сна. Помимо этого исследовался и мозг добровольца с помощью сканирования: мозг плохо спавших людей задействовал нейронную цепь, отвечающую за реакцию на потенциальную угрозу. А вот другая часть мозга, ответственная за взаимодействия в социуме, оказалась не такой активной.

После основной части эксперимента запись с испытаниями молодых людей показали посторонним наблюдателям – всего более тысяче человек. При этом они не знали, что участники работы были лишены сна. Высказывая свое мнение по поводу добровольцев, они склонны были считать их одинокими людьми, которые старались избегать общения с окружающими.

 
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Наука
Добавил: Морозова Виктория Сегодня, 10:30
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