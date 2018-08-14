После обновления «МКБ Онлайн» стал более удобным

Данная опция уже опробована теми, кто пользуется приложением «МКБ Мобайл», ведь она доступна для них с первых чисел июля. Разработчики пошли дальше и с целью сделать «МКБ Онлайн» более удобным добавили в его интерфейс индикатор, демонстрирующий лимит бесплатного обналичивания финансовых средств. Клиенты, активировавшие «Пакет услуг», могут каждый месяц без всяческих процентов снимать сумму до 30 тысяч рублей, однако при каждой операции необходимо обналичивать не менее 3 тысяч рублей. Услуга касается любых банков, расположенных на территории России.Что касается прежних условий снятия денег в банкоматах МКБ и его партнёров, они не претерпели никаких изменений.