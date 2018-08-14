Анастасия Кочервей отказалась от секса с рэпером Гуфом, после чего была уволена

«Не знаю, для чего он это сделал. Возможно, собирался проверить, либо хотел, чтобы я приносила деньги в семью», - сообщила Настя.

Из-за проблем с финансами девушка танцевала в стриптиз-клубе и даже несколько раз показывала свои умения и на камеру. Однако рассказать о некоторых пикантных подробностей она решила только сейчас.Если верить ее словам, то соучредителем заведения, в котором она танцевала, был знакомый ее молодого человека. Причем избранник сам ее туда привез и предложил поработать в этой сфере.Тем не менее, девушка оказалась не самой легкодоступной, поскольку в один из дней отказала популярному рэп-исполнителю Гуфу, после чего ее со скандалом уволили из клуба.Напомним, что сейчас Кочервей находится в отношениях с Андреем Шабариным, которого сама позвала в периметр, после того как поняла, что не сможет построить отношения ни с одним из участников на проекте.