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Анастасия Кочервей отказалась от секса с рэпером Гуфом, после чего была уволена

С самых первых дней нахождения на телепроекте «Дом-2» Анастасия Кочервей не скрывала того, где ей приходилось работать.

Из-за проблем с финансами девушка танцевала в стриптиз-клубе и даже несколько раз показывала свои умения и на камеру. Однако рассказать о некоторых пикантных подробностей она решила только сейчас.

Анастасия Кочервей отказалась от секса с рэпером Гуфом, после чего была уволена

Если верить ее словам, то соучредителем заведения, в котором она танцевала, был знакомый ее молодого человека. Причем избранник сам ее туда привез и предложил поработать в этой сфере.

«Не знаю, для чего он это сделал. Возможно, собирался проверить, либо хотел, чтобы я приносила деньги в семью», - сообщила Настя.

Тем не менее, девушка оказалась не самой легкодоступной, поскольку в один из дней отказала популярному рэп-исполнителю Гуфу, после чего ее со скандалом уволили из клуба.

Напомним, что сейчас Кочервей находится в отношениях с Андреем Шабариным, которого сама позвала в периметр, после того как поняла, что не сможет построить отношения ни с одним из участников на проекте.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:39
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