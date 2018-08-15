Пользователи Сети считают, что Настя Каменских проводит отпуск с Потапом

Известная певица Настя Каменских продолжает радовать поклонников, публикуя снимки из отпуска в Италии. Но как заподозрили пользователи Сети исполнительница отправилась в долгожданный отпуск не одна. Поскольку в то же время Алексей Потапенко, более известный публике, как Потап, также публикует в Instagram снимки с отдыха. Фанаты отметили, что скорее всего знаменитости проводят время вместе, ведь фотографии Потапа и Насти сделаны в одних и тех же местах. Об этом свидетельствует геолокация под снимками знаменитостей. По фото Насти можно узнать, что сейчас она находится в Сорренто. Снимки с отдыха Потапа также отмечены этой местностью. Это стало для многих неопровержимым доказательством, что артисты отдыхают вместе.Напомним, ранее в Сети активно обсуждали новость о том, что у Каменских и Потапа роман и они даже готовятся к свадьбе. Поводом для подобных слухов стал развод исполнителя с супругой Ириной Горовой. Именно после такого заявления, Каменских начала появляться на людях с кольцом, которое все приняли за обручальное.