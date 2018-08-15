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Пользователи Сети считают, что Настя Каменских проводит отпуск с Потапом

Пользователи Сети считают, что исполнительница Настя Каменских проводит отпуск в Италии вместе с Потапом.

Пользователи Сети считают, что Настя Каменских проводит отпуск с Потапом


Известная певица Настя Каменских продолжает радовать поклонников, публикуя снимки из отпуска в Италии. Но как заподозрили пользователи Сети исполнительница отправилась в долгожданный отпуск не одна. Поскольку в то же время Алексей Потапенко, более известный публике, как Потап, также публикует в Instagram снимки с отдыха. Фанаты отметили, что скорее всего знаменитости проводят время вместе, ведь фотографии Потапа и Насти сделаны в одних и тех же местах. Об этом свидетельствует геолокация под снимками знаменитостей. По фото Насти можно узнать, что сейчас она находится в Сорренто. Снимки с отдыха Потапа также отмечены этой местностью. Это стало для многих неопровержимым доказательством, что артисты отдыхают вместе.

Пользователи Сети считают, что Настя Каменских проводит отпуск с Потапом

Напомним, ранее в Сети активно обсуждали новость о том, что у Каменских и Потапа роман и они даже готовятся к свадьбе. Поводом для подобных слухов стал развод исполнителя с супругой Ириной Горовой. Именно после такого заявления, Каменских начала появляться на людях с кольцом, которое все приняли за обручальное.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 07:00
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