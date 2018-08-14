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Модель Эмили Ратаковски обнажила грудь прямо в ресторане

Любительница провокационных снимков Эмили Ратаковски опубликовала в Instagram фотографию, на которой прямо в ресторане обнажила грудь.

Модель Эмили Ратаковски обнажила грудь прямо в ресторане

На обнародованном снимке модель сидит за столиком в платье с таким глубоким декольте, что из него буквально выпала грудь. Ратаковски посчитала, что достаточно просто замазать часть бюста в специальной программе для обработки фото. Теперь подписчики знаменитости обсуждают в комментариях, что подумали посетители того заведения, где была Эмили. Также в Сети активно обсуждают романтические похождения Ратаковски. Накануне модель развлеклась на яхте с манекенщиком Джорданом Барретом. Снимки попали в Интернет, и теперь все вокруг, включая супруга Эмили знают, что знаменитости очень близко и весьма нежно общались на палубе.

Модель Эмили Ратаковски обнажила грудь прямо в ресторане

Напомним, что в феврале текущего года Ратаковски внезапно для фанатов вышла замуж за малоизвестного актера Себастьяна Бэр-МакКларда. На тот момент пара была знакома лишь месяц. Многие думали, что модель выйдет замуж за своего предыдущего возлюбленного, с которым Эмили встречалась 3 года, но они неожиданно для всех расстались.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 20:15
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