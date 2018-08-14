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Турция объявит бойкот электронным товарам из США

В качестве адекватного ответа на американские санкции Турция намерена объявить бойкот электронным товарам из Соединенных Штатов. С таким заявлением выступил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, который назвал ситуацию «антитурецкой экономической атакой».

Турция объявит бойкот электронным товарам из США

По мнению турецкого лидера, подобные экономические противостояния случались и раньше, но проводились более скрытно. Сейчас же против Турции выступают открыто, толкая ее на соответствующие меры экономического и политического характера.

В рамках экономического ответа на вводимые Вашингтоном антитурецкие санкции Анкара вынуждает свое Министерство финансов и казначейство работать день и ночь. Но, кроме этого, Турции объявит бойкот любым электронным товарам из США.

«У них есть iPhone, но, с другой стороны, есть Samsung», - привел пример Эрдоган. Что касается сотовых, то жители Турции смогут пользоваться местной маркой телефонов Venüs Vestel.

 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 17:05
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