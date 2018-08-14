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Российские продажи Toyota за июль увеличились на 22%

Российские жители приобрели за июль этого года 9 737 авто марки Toyota. Этот результат превышает показатель прошлого года на 22 процента.

Российские продажи Toyota за июль увеличились на 22%


Японский автобренд является пятым в рейтинге самых востребованных марок в рамках первичного российского авторынка (6,8 процента). На первом месте в РФ оказался бизнес-седан Camry. Июльские продажи авто в России составили 3 364 экземпляра. Спрос на авто в России в годовом сравнении увеличился на 13 процентов. В апреле начались реализации новой генерации авто от 1,399 млн руб. В РФ на вторую позицию среди моделей Toyota вышел кроссовер RAV4 (2 988 экземпляров; плюс 12 процентов).

В июле на отечественном авторынке появилось кросс-купе версии Toyota C-HR. Авто располагается на ступень ниже версии RAV4 в модельном ряду известной японской марки. Авто в России предлагается в сборках Cool, Ride, Hot, с 1.2-литровыми двигателями на 115 л.с., 2-литровыми моторами на 148 л.с. Первая силовая установка сочетается с 6-МКПП. Вторая комплектуется вариатором. Авто будут продавать с передним и полным приводом. Стоимость транспортного средства достигает 1,299 млн руб.

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:10
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