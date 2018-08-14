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В честь Дня города в Москве проведут более 50 бесплатных экскурсий

На официальном портале мэра города и правительства Москвы появилась информация, что в честь Дня города в российской столице проведут более 50 бесплатных пешеходных экскурсий «Москва меняется».

В честь Дня города в Москве проведут более 50 бесплатных экскурсий

В план организаторов всего вошло создание 26 маршрутов, по 2 экскурсии на каждый маршруте. Жители российской столицы и гости города смогут узнать историю Триумфальной площади, площади Тверской заставы, Якиманской набережной и о многих других достопримечательностях Москвы, своими глазами увидев, как изменились эти места за прошедшие годы. Проведение бесплатных экскурсий намечено на период с 15 августа по 9 сентября текущего года.

Для того, чтобы поприсутствовать на коллективном посещении достопримечательных мест, необходимо заранее пройти регистрацию на сайте бесплатных экскурсий в столице России. Данная информация появилась на официальном портале мэра города и правительства Москвы.

 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:30
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