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В Госдуме обсуждают единую цену на школьную форму

В Госдуме РФ обсуждают возможность введения единой цены на школьную форму. Форма для учащихся младших классов должна стоить 3 тысяч рублей, а форменная одежда для старшеклассников не должна быть дороже 4 тысяч рублей, считает замглавы думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов.

В Госдуме обсуждают единую цену на школьную форму


Парламентарий заявил, что единая форма для российских школьников позволит снизить напряженность в вопросе социального расслоения, чтобы в школе не возникал вопрос, кто одет лучше или хуже.

При этом во всех регионах Российской Федерации цена на форму должна быть одинаковой, а выпуском этой продукции должны заниматься исключительно российские фабрики, например, Владимирская и Псковская.

Чернышов также сделал акцент на том, что материал для школьной формы должен отличаться высоким качеством, чтобы форма служила не меньше всего учебного года.

 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 12:36
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