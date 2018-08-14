В Госдуме обсуждают единую цену на школьную форму

Парламентарий заявил, что единая форма для российских школьников позволит снизить напряженность в вопросе социального расслоения, чтобы в школе не возникал вопрос, кто одет лучше или хуже.При этом во всех регионах Российской Федерации цена на форму должна быть одинаковой, а выпуском этой продукции должны заниматься исключительно российские фабрики, например, Владимирская и Псковская.Чернышов также сделал акцент на том, что материал для школьной формы должен отличаться высоким качеством, чтобы форма служила не меньше всего учебного года.