В Госдуме обсуждают единую цену на школьную форму
В Госдуме РФ обсуждают возможность введения единой цены на школьную форму. Форма для учащихся младших классов должна стоить 3 тысяч рублей, а форменная одежда для старшеклассников не должна быть дороже 4 тысяч рублей, считает замглавы думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов.
Парламентарий заявил, что единая форма для российских школьников позволит снизить напряженность в вопросе социального расслоения, чтобы в школе не возникал вопрос, кто одет лучше или хуже.
При этом во всех регионах Российской Федерации цена на форму должна быть одинаковой, а выпуском этой продукции должны заниматься исключительно российские фабрики, например, Владимирская и Псковская.
Чернышов также сделал акцент на том, что материал для школьной формы должен отличаться высоким качеством, чтобы форма служила не меньше всего учебного года.
Парламентарий заявил, что единая форма для российских школьников позволит снизить напряженность в вопросе социального расслоения, чтобы в школе не возникал вопрос, кто одет лучше или хуже.
При этом во всех регионах Российской Федерации цена на форму должна быть одинаковой, а выпуском этой продукции должны заниматься исключительно российские фабрики, например, Владимирская и Псковская.
Чернышов также сделал акцент на том, что материал для школьной формы должен отличаться высоким качеством, чтобы форма служила не меньше всего учебного года.
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 12:36