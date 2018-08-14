Директор Софии Ротару рассказал о ее личной жизни после кончины мужа

Неделю назад София Ротару отметила свой 71-й день рождения, который она провела в кругу семьи. Близкие люди устроили для исполнительницы праздник украсив ее дом воздушными шарами и цветами. Поклонники присоединились к поздравлениям и отметили, что певица выглядит намного моложе своего возраста. София Михайловна по-прежнему пользуется успехом у мужчин, но не собирается заводить романтические отношения. В 2002 году скончался муж артистки Анатолий. Она любила супруга и после его смерти больше не вышла замуж. Как рассказал концертный директор Ротару, Сергей Лавров, знаменитость все время посвящает своей семье, которой сильно дорожит.Мужчина уверен, что предложений у певицы было бы немало. Но Софии Михайловне это не нужно. Исполнительница ведет закрытый, почти затворнический образ жизни, практически никуда не ходит и не участвует в мероприятиях, только дом и семья. Самой Ротару нравится ее образ жизни. Она очень мало гастролирует, а если и выезжает куда-то, то в основном на корпоративы. Минимальная стоимость выступлений певицы сейчас составляет 50 тысяч евро.