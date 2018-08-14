АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Камикадзе царя Леонида: В битве под Фермопилами 300 спартанцев не собирались спасать Грецию от персов
EUR 77.65 USD 68.22
Курс валют на 14.08.2018

Директор Софии Ротару рассказал о ее личной жизни после кончины мужа

Директор знаменитой исполнительницы Софии Ротару, Сергей Лавров, рассказал о ее личной жизни после кончины супруга

Директор Софии Ротару рассказал о ее личной жизни после кончины мужа


Неделю назад София Ротару отметила свой 71-й день рождения, который она провела в кругу семьи. Близкие люди устроили для исполнительницы праздник украсив ее дом воздушными шарами и цветами. Поклонники присоединились к поздравлениям и отметили, что певица выглядит намного моложе своего возраста. София Михайловна по-прежнему пользуется успехом у мужчин, но не собирается заводить романтические отношения. В 2002 году скончался муж артистки Анатолий. Она любила супруга и после его смерти больше не вышла замуж. Как рассказал концертный директор Ротару, Сергей Лавров, знаменитость все время посвящает своей семье, которой сильно дорожит.

Директор Софии Ротару рассказал о ее личной жизни после кончины мужа

Мужчина уверен, что предложений у певицы было бы немало. Но Софии Михайловне это не нужно. Исполнительница ведет закрытый, почти затворнический образ жизни, практически никуда не ходит и не участвует в мероприятиях, только дом и семья. Самой Ротару нравится ее образ жизни. Она очень мало гастролирует, а если и выезжает куда-то, то в основном на корпоративы. Минимальная стоимость выступлений певицы сейчас составляет 50 тысяч евро.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:23
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Международные авиабилеты подорожают из-за падения
Палеонтологи США обнаружили останки нового вида
Тата Блюменкранц подтвердила слухи о разводе,
В Госдуме обсуждают единую цену на школьную форму
В Великобритании в аварии с автобусом пострадали
Джастин Бибер и Хейли Болдуин отложили свадьбу –
Директор Софии Ротару рассказал о ее личной жизни
В Петербург привезли фарфоровые скульптуры
Илья Яббаров уже начал публиковать совместные
Анастасия Волочкова показала в Instagram победный
Обнародованы самые комфортные для проживания
Министерству просвещения предложено изменить
"Застряла в комплексах": Лена Миро раскритиковала
Лайма Вайкуле шокирована реакцией людей на ее
В Гурьевске автомобиль сбил пенсионерку и
Жители Ростова заметили в небе метеорит, похожий
В Испании самолет экстренно посадили из-за
Зрители считают, что от Ольги Бузовой сбежит
Появилось первое фото актрисы Лю Ифэй в образе
В Сиднее почти 500 гитаристов одновременно
Ученые США прогнозируют состояние здоровья
Ольга Бузова, Анфиса Чехова, Агата Муцениеце и
Пресс-служба Николая Носкова подтвердила хорошее
Владимир Путин распорядился стимулировать
Netflix показала первые кадры сериала «Леденящие
Телезрители «Дома-2» уверены, что экс-участница
Рой пчел насмерть закусал собаку
Попутчики Антона Гусева и Вики Романец заявили,
Александр Шарыго опроверг причастность к
Эксперты применили новый способ лечения патологий
Просмотреть все новости