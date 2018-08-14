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Анастасия Волочкова показала в Instagram победный танец с веером

Анастасия Волочкова показала своим подписчикам в Instagram победный танец с веером. Таким наглядным образом эпатажная балерина решила отпраздновать победу в суде над экс-водителем, который требовал у нее деньги.

Анастасия Волочкова показала в Instagram победный танец с веером

Согласно судебному вердикту, мужчина был осужден на три года условно. По словам Волочковой, он регулярно требовал у нее денежные средства, в том числе и на похороны пока еще живой матери.

Накануне на своей страничке в Instagram Анастасия Волочкова выложила небольшой ролик. В кадрах балерина в прекрасном настроении духа исполняет эффектный танец с веером. Свое выступление она завершает красноречивым возгласом: «Как здорово, когда правда побеждает, правда же!».

Но в Сети по-разному отнеслись к этому проявлению победной радости. Хейтеры снова принялись хихикать, что подпрыгивания Волочковой больше похожи на лошадиные скачки. Но преданные фанаты постарались защитить свою любимицу.

«Лебедушка, красиво, Настенька», «Сплошной пиар!!!!», «Как же ж тяжело прыгает, одышка прям не балерины... Лиф спортивный нужно купить, грудь выпрыгивает», «Тяжела уже, тяжела», «Танцуй, Настя, назло врагам, нам на радость. Приятно видеть ваше счастливое лицо», - пишут в Сети.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 12:05
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