Анастасия Волочкова показала в Instagram победный танец с веером
Анастасия Волочкова показала своим подписчикам в Instagram победный танец с веером. Таким наглядным образом эпатажная балерина решила отпраздновать победу в суде над экс-водителем, который требовал у нее деньги.
Согласно судебному вердикту, мужчина был осужден на три года условно. По словам Волочковой, он регулярно требовал у нее денежные средства, в том числе и на похороны пока еще живой матери.
Накануне на своей страничке в Instagram Анастасия Волочкова выложила небольшой ролик. В кадрах балерина в прекрасном настроении духа исполняет эффектный танец с веером. Свое выступление она завершает красноречивым возгласом: «Как здорово, когда правда побеждает, правда же!».
Но в Сети по-разному отнеслись к этому проявлению победной радости. Хейтеры снова принялись хихикать, что подпрыгивания Волочковой больше похожи на лошадиные скачки. Но преданные фанаты постарались защитить свою любимицу.
Согласно судебному вердикту, мужчина был осужден на три года условно. По словам Волочковой, он регулярно требовал у нее денежные средства, в том числе и на похороны пока еще живой матери.
Накануне на своей страничке в Instagram Анастасия Волочкова выложила небольшой ролик. В кадрах балерина в прекрасном настроении духа исполняет эффектный танец с веером. Свое выступление она завершает красноречивым возгласом: «Как здорово, когда правда побеждает, правда же!».
Но в Сети по-разному отнеслись к этому проявлению победной радости. Хейтеры снова принялись хихикать, что подпрыгивания Волочковой больше похожи на лошадиные скачки. Но преданные фанаты постарались защитить свою любимицу.
«Лебедушка, красиво, Настенька», «Сплошной пиар!!!!», «Как же ж тяжело прыгает, одышка прям не балерины... Лиф спортивный нужно купить, грудь выпрыгивает», «Тяжела уже, тяжела», «Танцуй, Настя, назло врагам, нам на радость. Приятно видеть ваше счастливое лицо», - пишут в Сети.