Анастасия Волочкова показала в Instagram победный танец с веером

«Лебедушка, красиво, Настенька», «Сплошной пиар!!!!», «Как же ж тяжело прыгает, одышка прям не балерины... Лиф спортивный нужно купить, грудь выпрыгивает», «Тяжела уже, тяжела», «Танцуй, Настя, назло врагам, нам на радость. Приятно видеть ваше счастливое лицо», - пишут в Сети.



Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 13 Авг 2018 в 12:16 PDT

Согласно судебному вердикту, мужчина был осужден на три года условно. По словам Волочковой, он регулярно требовал у нее денежные средства, в том числе и на похороны пока еще живой матери.Накануне на своей страничке в Instagram Анастасия Волочкова выложила небольшой ролик. В кадрах балерина в прекрасном настроении духа исполняет эффектный танец с веером. Свое выступление она завершает красноречивым возгласом: «Как здорово, когда правда побеждает, правда же!».Но в Сети по-разному отнеслись к этому проявлению победной радости. Хейтеры снова принялись хихикать, что подпрыгивания Волочковой больше похожи на лошадиные скачки. Но преданные фанаты постарались защитить свою любимицу.