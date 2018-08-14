В Испании самолет экстренно посадили из-за наркокурьера

Пассажирский лайнер экстренно приземлился в Сантьяго-де-Компостела: 23-летняя путешественница внезапно почувствовала себя очень плохо. Девушку срочно госпитализировали и прооперировали. Оказалось, что в своем желудке она перевозила множество пакетиков с кокаином – всего около килограмма. В полете один из них разорвался, что и стало причиной ее плохого самочувствия. Всего у наркокурьерши изъяли из внутренностей 56 пакетиков с зельем.Сейчас девушку допрашивают сотрудники испанской полиции. Ей грозит обвинение в незаконном ввозе в Европу запрещенных законом веществ. Почти год назад подобным образом задержали модель из Греции, перевозившую 2,6 килограмма наркотика в тайнике в рюкзаке. За аналогичные преступления наркокурьеры могут получить в качестве приговора пожизненное заключение.Контрабанда наркотиков «с помощью» организма курьера – не самый распространенный и популярный метод. Такие «сотрудники» наркобанд являются низшими звеньями в их иерархии, ведь подобный способ перевозки для дилера может оказаться смертельным – по оценке специалистов, разрыв пакетиков с зельем в организме курьера происходит в 3% случаев.