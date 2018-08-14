АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Камикадзе царя Леонида: В битве под Фермопилами 300 спартанцев не собирались спасать Грецию от персов
EUR 77.65 USD 68.22
Курс валют на 14.08.2018

В Испании самолет экстренно посадили из-за наркокурьера

Женщина-наркокурьер, перевозившая в своем желудке кокаин, стала причиной экстренной посадки самолета в Испании, направлявшегося из Доминиканской Республики в Италию.

В Испании самолет экстренно посадили из-за наркокурьера


Пассажирский лайнер экстренно приземлился в Сантьяго-де-Компостела: 23-летняя путешественница внезапно почувствовала себя очень плохо. Девушку срочно госпитализировали и прооперировали. Оказалось, что в своем желудке она перевозила множество пакетиков с кокаином – всего около килограмма. В полете один из них разорвался, что и стало причиной ее плохого самочувствия. Всего у наркокурьерши изъяли из внутренностей 56 пакетиков с зельем.

Сейчас девушку допрашивают сотрудники испанской полиции. Ей грозит обвинение в незаконном ввозе в Европу запрещенных законом веществ. Почти год назад подобным образом задержали модель из Греции, перевозившую 2,6 килограмма наркотика в тайнике в рюкзаке. За аналогичные преступления наркокурьеры могут получить в качестве приговора пожизненное заключение.

Контрабанда наркотиков «с помощью» организма курьера – не самый распространенный и популярный метод. Такие «сотрудники» наркобанд являются низшими звеньями в их иерархии, ведь подобный способ перевозки для дилера может оказаться смертельным – по оценке специалистов, разрыв пакетиков с зельем в организме курьера происходит в 3% случаев.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире / Происшествия
Добавил: Морозова Виктория Сегодня, 11:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные обнаружили возможность путешествий во
Международные авиабилеты подорожают из-за падения
Палеонтологи США обнаружили останки нового вида
Тата Блюменкранц подтвердила слухи о разводе,
В Госдуме обсуждают единую цену на школьную форму
В Великобритании в аварии с автобусом пострадали
Джастин Бибер и Хейли Болдуин отложили свадьбу –
Директор Софии Ротару рассказал о ее личной жизни
В Петербург привезли фарфоровые скульптуры
Илья Яббаров уже начал публиковать совместные
Анастасия Волочкова показала в Instagram победный
Обнародованы самые комфортные для проживания
Министерству просвещения предложено изменить
"Застряла в комплексах": Лена Миро раскритиковала
Лайма Вайкуле шокирована реакцией людей на ее
В Гурьевске автомобиль сбил пенсионерку и
Жители Ростова заметили в небе метеорит, похожий
В Испании самолет экстренно посадили из-за
Зрители считают, что от Ольги Бузовой сбежит
Появилось первое фото актрисы Лю Ифэй в образе
В Сиднее почти 500 гитаристов одновременно
Ученые США прогнозируют состояние здоровья
Ольга Бузова, Анфиса Чехова, Агата Муцениеце и
Пресс-служба Николая Носкова подтвердила хорошее
Владимир Путин распорядился стимулировать
Netflix показала первые кадры сериала «Леденящие
Телезрители «Дома-2» уверены, что экс-участница
Рой пчел насмерть закусал собаку
Попутчики Антона Гусева и Вики Романец заявили,
Александр Шарыго опроверг причастность к
Просмотреть все новости