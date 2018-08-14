Следственный комитет РФ закупает китайские «волшебные кубы» для взлома Telegram

В руководстве китайской компании объявили о том, что одной из основных функций данного гаджета является возможность получить личные данные пользователей со смартфонов, работающих на операционных системах iOS и Android. Кроме того, речь идет о возможности взлома электронной почты, а также получении сообщений из мессенджера Telegram. Автор проекта выразил уверенность в работоспособности данного продукта, а потому, есть шансы окончательно разрешить вопрос с мессенджером, блокирующим просьбы на предоставление шифровальных кодов.Новое уникальное устройство MagiCube представляет собой набор чемоданчиков, внутри которых сосредоточены различные провода и сенсорный дисплей. Несмотря на то, что российские спецслужбы так и не сумели получить достаточные сведения для работы в Telegram, однако пользователи активно продолжают наслаждаться всеми опциями и функциями популярного мессенджера. В дальнейшем можно будет узнать о том, каким образом устройство способно привести к получению доступа над засекреченными чатами в Telegram.