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Следственный комитет РФ закупает китайские «волшебные кубы» для взлома Telegram

Сегодня стало известно о победе в тендере Ester Solutions, которые намерены поставить китайские устройства MagiCube, призванные помочь в работе Следственного комитета России.

В руководстве китайской компании объявили о том, что одной из основных функций данного гаджета является возможность получить личные данные пользователей со смартфонов, работающих на операционных системах iOS и Android. Кроме того, речь идет о возможности взлома электронной почты, а также получении сообщений из мессенджера Telegram. Автор проекта выразил уверенность в работоспособности данного продукта, а потому, есть шансы окончательно разрешить вопрос с мессенджером, блокирующим просьбы на предоставление шифровальных кодов.

Следственный комитет РФ закупает китайские «волшебные кубы» для взлома Telegram


Новое уникальное устройство MagiCube представляет собой набор чемоданчиков, внутри которых сосредоточены различные провода и сенсорный дисплей. Несмотря на то, что российские спецслужбы так и не сумели получить достаточные сведения для работы в Telegram, однако пользователи активно продолжают наслаждаться всеми опциями и функциями популярного мессенджера. В дальнейшем можно будет узнать о том, каким образом устройство способно привести к получению доступа над засекреченными чатами в Telegram.

 
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Технологии
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 08:15
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