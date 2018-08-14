Анджелина Джоли считает себя не менее красивой, чем в юности
43-летняя голливудская звезда Анджелина Джоли считает себя не менее красивой, чем в юности. Одна их самых сексуальных женщин планеты заявила, что не верит в исчезновение женственности после 40 лет.
В беседе с журналистами Vogue бывшая супруга Брэда Питта подчеркнула, что с возрастом приходят такие прекрасные и женственные качества, как мудрость, ясность мысли и понимание. С возрастом все становится лучше, включая мужчин и женщин, считает она.
Вместе с Брэдом Питтом Анджелина Джоли воспитывала шестерых детей, из которых трое – приемные. И хотя с момента объявления о разводе прошло почти два года, супруги не могут решить вопрос об опеке, продолжая добиваться справедливости в суде. На фоне этих переживаний Джоли снова потеряла в весе и после нервного срыва даже попала на больничную койку. По последним данным, ее вес упал до 44 килограмм.
Отношения между «мистером и миссис Смит» все больше напоминают настоящую войну: Брэд Питт обвинил экс-жену в наличии психических проблем, а она назвала его злостным неплательщиком алиментов. Тогда актер припомнил, что выплатил на детей 10 миллионов долларов, но Джоли назвала эту выплату кредитом, который ей еще предстоит вернуть.
До заключения перемирия бывшим супругам еще очень далеко, с прискорбием констатируют юристы.
В беседе с журналистами Vogue бывшая супруга Брэда Питта подчеркнула, что с возрастом приходят такие прекрасные и женственные качества, как мудрость, ясность мысли и понимание. С возрастом все становится лучше, включая мужчин и женщин, считает она.
Вместе с Брэдом Питтом Анджелина Джоли воспитывала шестерых детей, из которых трое – приемные. И хотя с момента объявления о разводе прошло почти два года, супруги не могут решить вопрос об опеке, продолжая добиваться справедливости в суде. На фоне этих переживаний Джоли снова потеряла в весе и после нервного срыва даже попала на больничную койку. По последним данным, ее вес упал до 44 килограмм.
Отношения между «мистером и миссис Смит» все больше напоминают настоящую войну: Брэд Питт обвинил экс-жену в наличии психических проблем, а она назвала его злостным неплательщиком алиментов. Тогда актер припомнил, что выплатил на детей 10 миллионов долларов, но Джоли назвала эту выплату кредитом, который ей еще предстоит вернуть.
До заключения перемирия бывшим супругам еще очень далеко, с прискорбием констатируют юристы.