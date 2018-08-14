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Евгений Плющенко собрал урожай огурцов-гигантов

Евгений Плющенко и Яна Рудковская не только отдыхают на курортах, но и выращивают овощи. На днях фигурист показал свой урожай огурцов-гигантов в Instagram.

Евгений Плющенко собрал урожай огурцов-гигантов


Под конец сезона многие звезды российского шоу-бизнеса стали хвастаться своими урожаями. Звездная семья Евгения Плющенко и Яны Рудковской не стали исключением, показав фото даров земли подписчикам. Многие люди недоумевают, зачем спортсмену выращивать огурцы, если он может пойти и купить их. Знаменитости являются приверженцами здорового питания и считают, что самые лучшие продукты - это те, которые выращены собственноручно. Огурцы-гиганты выросли пока звездная семья отправилась в очередной отпуск, который провела, загорая на яхте где-то у берегов Италии.

Евгений Плющенко собрал урожай огурцов-гигантов

Довольный таким хорошим урожаем Евгений снял небольшой ролик. На нем знаменитость прогуливался по теплице, пока его супруга фиксирует на камеру все происходящее и задает вопросы, касающиеся сбыта большого количества продолжающих расти овощей.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 05:00
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