Евгений Плющенко собрал урожай огурцов-гигантов

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) 12 Авг 2018 в 2:23 PDT

Под конец сезона многие звезды российского шоу-бизнеса стали хвастаться своими урожаями. Звездная семья Евгения Плющенко и Яны Рудковской не стали исключением, показав фото даров земли подписчикам. Многие люди недоумевают, зачем спортсмену выращивать огурцы, если он может пойти и купить их. Знаменитости являются приверженцами здорового питания и считают, что самые лучшие продукты - это те, которые выращены собственноручно. Огурцы-гиганты выросли пока звездная семья отправилась в очередной отпуск, который провела, загорая на яхте где-то у берегов Италии.Довольный таким хорошим урожаем Евгений снял небольшой ролик. На нем знаменитость прогуливался по теплице, пока его супруга фиксирует на камеру все происходящее и задает вопросы, касающиеся сбыта большого количества продолжающих расти овощей.