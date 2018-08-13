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Ученые: Лень стала причиной исчезновения «человека прямоходящего»

Ученые провели раскопки на Аравийском полуострове, и выяснили, что причиной исчезновения «человека прямоходящего» стала обыкновенная лень. Результаты исследований опубликованы в журнале Live Science.

Ученые: Лень стала причиной исчезновения «человека прямоходящего»


Они выяснили, что Homo Erectus селились в местности, где поблизости был водоем, и присутствие подручных инструментов для орудия труда. Занимательно то, что для развития своего ремесла и улучшения качества орудий, древние обитатели не прикладывали абсолютно никаких усилий, хотя в их распоряжении были близлежащие горы и холмы. После анализа пород эксперты не нашли никаких следов манипуляций для добычи камня. Возможно, это стало причиной исчезновения предков человека. Ведь Homo Erectus пользовались только теми благами, которыми их снабжала природа. А когда реки и леса засохли, неприспособленные к таким условиям древние люди погибли.

По словам археологов, это создает четкий контраст с изделиями из камня у народов, проживавших позднее. К ним относятся Homo sapiens и неандертальцы. Пока есть версия что азиатский представитель Homo Erectus мог застать более разумных людей Homo sapiens, после чего эти два вида скрещивались, производя потомство. В результате их гены были переданы современному человеку.

 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:35
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