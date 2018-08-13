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Юлия Барановская публично призналась своему избраннику в любви

В начале текущего лета Юлия Барановская дала понять своим подписчикам в Instagram, что наконец-то встретила свою любовь. На днях телеведущая публично заявила о своих чувствах к новому избраннику имя, которого знаменитость пока не раскрывает.

Юлия Барановская публично призналась своему избраннику в любви

После развода с футболистом Андреем Аршавиным у Юлии Барановской долгое время не было никаких отношений. Поклонники телеведущей даже начали переживать, что она никогда не встретит свою любовь, поскольку больше не доверяет мужчинам. Однако в начале текущего лета знаменитость намекнула своим фанатам, что у нее начался роман. Она опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в объятиях незнакомца. Его личность так и осталась тайной для поклонников звезды, несмотря на то, что они всеми способами пытались понять, кому же удалось покорить ее сердце. На днях Барановская выложила в социальной сети нежным видео, которое подписало коротко: «Хотелось бы, чтобы ты был здесь».

Юлия Барановская публично призналась своему избраннику в любви

Поначалу подписчики решили, что таким образом телеведущая призналась в чувствах бывшему мужу, но Барановская поспешила внести ясность ответив в комментариях, что она действительно очень скучает, любит и ждет, вот только не того, про кого написали ее подписчики. Судя по всему, Юлия пока не собирается рассказывать фанатам о своем новом возлюбленном.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:45
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