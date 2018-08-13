АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Камикадзе царя Леонида: В битве под Фермопилами 300 спартанцев не собирались спасать Грецию от персов
EUR 76.68 USD 66.91
Курс валют на 11.08.2018

Datsun показал специальную версию хэтчбека Datsun mi-DO

Японский автобренд Datsun, который подконтролен компании Nissan, сконструировал специальную версию хэтчбека Datsun mi-DO. Авто предназначено для активного отдыха.

Datsun показал специальную версию хэтчбека Datsun mi-DO


Транспортное средство не попадает под серийный выпуск. Авто выпустят только в одном экземпляре. На страницах сайта бренда появился опрос, который показывает, что многие поклонники марки увлекаются рыбалкой и охотой. В итоге автопроизводители решили построить в единственном экземпляре экстремальный хэтчбек версии Datsun mi-DO. Кузов специальной версии получил камуфляжную расцветку, а также полиуретановое покрытие. Внешность отличается брутальностью, которую достигли за счёт расширителей колесных арок.

Транспортное средство получило кованые 15-дюймовые колесные диски, обутые в шипованные надёжные покрышки Michelin CrossClimate. Под бензобаком и картером имеется защита. Клиренс авто составляет 180 мм. Спецверсия оснащается системой хранения вещей, которая состоит из выдвижных ящиков, отсека для холодильника, складного стола.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:50
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«ВКонтакте» придумали способ защитить российских
Михаил Сироткин: «Наши подрядчики на сверхприбыли
Юлия Барановская публично призналась своему
В Саудовской Аравии отец простил убийцу сына
В Австралии прозрачный пришелец был запечатлен на
Яндекс запускает автоматическую ленту
Datsun показал специальную версию хэтчбека Datsun
Эксперт Константин Соколов рассказал, почему
Хромбуки могут получить поддержку системы Windows
Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова
5 тысяч дней в эфире: как изменились самые яркие
Ученые раскрыли тайну разноцветных полос на
В Европе представили обновлённый кроссовер Honda
Eminem побил собственный рекорд по скорости
Журналист Джордж Цукалос разоблачил мифы о
Израиль ищет деньги на проведение песенного
DJ Groove крестил сына в его первый день рождения
СМИ: Кроме Лаймы Вайкуле многие звезды тоже
После измен мужа Рита Дакота «выла от боли»
Греческие защитники животных предлагают работу
Ученые: Здоровая еда поможет снизить риск потери
Бывший муж Татьяны Навки Александр Жулин снова
Леонид Агутин рассказал журналистам о своем
Телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина осудила
Apple ищет дизайнера, который улучшит интерфейсы
Любители зарубежного отдыха часто привозят домой
Ученые: Пагубные привычки негативно отражаются
Уроженец Волгограда пропал во время восхождения
В Сеть выложили фото нового китайского минивэна
Агата Муцениеце поддержала Риту Дакоту после
Просмотреть все новости