Datsun показал специальную версию хэтчбека Datsun mi-DO

Транспортное средство не попадает под серийный выпуск. Авто выпустят только в одном экземпляре. На страницах сайта бренда появился опрос, который показывает, что многие поклонники марки увлекаются рыбалкой и охотой. В итоге автопроизводители решили построить в единственном экземпляре экстремальный хэтчбек версии Datsun mi-DO. Кузов специальной версии получил камуфляжную расцветку, а также полиуретановое покрытие. Внешность отличается брутальностью, которую достигли за счёт расширителей колесных арок.Транспортное средство получило кованые 15-дюймовые колесные диски, обутые в шипованные надёжные покрышки Michelin CrossClimate. Под бензобаком и картером имеется защита. Клиренс авто составляет 180 мм. Спецверсия оснащается системой хранения вещей, которая состоит из выдвижных ящиков, отсека для холодильника, складного стола.