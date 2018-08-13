Datsun показал специальную версию хэтчбека Datsun mi-DO
Японский автобренд Datsun, который подконтролен компании Nissan, сконструировал специальную версию хэтчбека Datsun mi-DO. Авто предназначено для активного отдыха.
Транспортное средство не попадает под серийный выпуск. Авто выпустят только в одном экземпляре. На страницах сайта бренда появился опрос, который показывает, что многие поклонники марки увлекаются рыбалкой и охотой. В итоге автопроизводители решили построить в единственном экземпляре экстремальный хэтчбек версии Datsun mi-DO. Кузов специальной версии получил камуфляжную расцветку, а также полиуретановое покрытие. Внешность отличается брутальностью, которую достигли за счёт расширителей колесных арок.
Транспортное средство получило кованые 15-дюймовые колесные диски, обутые в шипованные надёжные покрышки Michelin CrossClimate. Под бензобаком и картером имеется защита. Клиренс авто составляет 180 мм. Спецверсия оснащается системой хранения вещей, которая состоит из выдвижных ящиков, отсека для холодильника, складного стола.
Транспортное средство не попадает под серийный выпуск. Авто выпустят только в одном экземпляре. На страницах сайта бренда появился опрос, который показывает, что многие поклонники марки увлекаются рыбалкой и охотой. В итоге автопроизводители решили построить в единственном экземпляре экстремальный хэтчбек версии Datsun mi-DO. Кузов специальной версии получил камуфляжную расцветку, а также полиуретановое покрытие. Внешность отличается брутальностью, которую достигли за счёт расширителей колесных арок.
Транспортное средство получило кованые 15-дюймовые колесные диски, обутые в шипованные надёжные покрышки Michelin CrossClimate. Под бензобаком и картером имеется защита. Клиренс авто составляет 180 мм. Спецверсия оснащается системой хранения вещей, которая состоит из выдвижных ящиков, отсека для холодильника, складного стола.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:50