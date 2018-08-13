Телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина осудила Егора Крида за его отношение к женщинам

«Вот, какие раньше были песни? Мужчины пели, что готовы целовать песок, по которому ходила их любимая женщина. А теперь они поют, что подарки дарить не будут, называют женщин ..., и это нормально. Девчонкам все нравится, они пищат от восторга, будто не понимая, насколько это унизительно», - заявила Ксения Бородина.

«Крид сравнил девушек с сумками. Ну, что тут скажешь? Девчонок же все устраивает, они в восторге, поэтому такие песни и появляются. Я же подобного просто не приемлю», - возмущенно заявила Ксения Бородина.

Преданные поклонники Ксении Бородиной уже давно привыкли к тому, что их любимица зачастую довольно откровенно делится с ними своими мыслями, при этом не боясь их осуждения.Знаменитость не единожды подчеркивала, что гармоничные взаимоотношения возможны лишь в том случае, если оба партнера не только любят друг друга, но и уважительно относятся к своей половинке. По словам Ксении, именно поэтому на сегодняшний день она по-настоящему счастлива в браке с бизнесменом Курбаном Омаровым.Однако оказалось, что Бородина боится, что творчество некоторых популярных музыкантов может отрицательно повлиять на отношение общественности к тем или иным женщинам и девушкам. Об этом телеведущая прославленной телестройки «Дом-2» на днях заявила своим многочисленным преданным поклонникам.Телеведущая подчеркнула, что не воспринимает многие творения современных рэп-исполнителей романтичными, а некоторые песни и вовсе назвала унизительными. Ксения Бородина решила даже вспомнить недавно вышедшую в свет музыкальную композицию Егора Крида и Тимати – «Gucci».По словам знаменитости, в этой песне в адрес представительниц прекрасного пола летит огромное количество обидных и отвратительных слов.Телеведущая «Дома-2» уверена, что женщинам и девушкам стоит задуматься над тем, как к ним относятся. Самой же Бородиной, по ее словам, переживать незачем, так как ей уже удалось отыскать свою вторую половинку и стать счастливой женой и мамой.Стоит подчеркнуть, что сам Егор Крид на подобные обвинения в свой адрес никак не отреагировал. А многочисленные верные фанатки рэп-музыканта и вовсе принялись вовсю заступаться за своего любимчика, указывая на то, что артист на своих концертах исполняет очень много и романтических баллад, в которых он воспевает красоту и неповторимость девушек.