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Телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина осудила Егора Крида за его отношение к женщинам

Прославленная телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина обвинила многими любимого исполнителя Егора Крида в желании оскорбить представительниц слабого пола.

Преданные поклонники Ксении Бородиной уже давно привыкли к тому, что их любимица зачастую довольно откровенно делится с ними своими мыслями, при этом не боясь их осуждения.

Телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина осудила Егора Крида за его отношение к женщинам

Знаменитость не единожды подчеркивала, что гармоничные взаимоотношения возможны лишь в том случае, если оба партнера не только любят друг друга, но и уважительно относятся к своей половинке. По словам Ксении, именно поэтому на сегодняшний день она по-настоящему счастлива в браке с бизнесменом Курбаном Омаровым.

Однако оказалось, что Бородина боится, что творчество некоторых популярных музыкантов может отрицательно повлиять на отношение общественности к тем или иным женщинам и девушкам. Об этом телеведущая прославленной телестройки «Дом-2» на днях заявила своим многочисленным преданным поклонникам.

«Вот, какие раньше были песни? Мужчины пели, что готовы целовать песок, по которому ходила их любимая женщина. А теперь они поют, что подарки дарить не будут, называют женщин ..., и это нормально. Девчонкам все нравится, они пищат от восторга, будто не понимая, насколько это унизительно», - заявила Ксения Бородина.


Телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина осудила Егора Крида за его отношение к женщинам

Телеведущая подчеркнула, что не воспринимает многие творения современных рэп-исполнителей романтичными, а некоторые песни и вовсе назвала унизительными. Ксения Бородина решила даже вспомнить недавно вышедшую в свет музыкальную композицию Егора Крида и Тимати – «Gucci».

По словам знаменитости, в этой песне в адрес представительниц прекрасного пола летит огромное количество обидных и отвратительных слов.

«Крид сравнил девушек с сумками. Ну, что тут скажешь? Девчонок же все устраивает, они в восторге, поэтому такие песни и появляются. Я же подобного просто не приемлю», - возмущенно заявила Ксения Бородина.

Телеведущая «Дома-2» уверена, что женщинам и девушкам стоит задуматься над тем, как к ним относятся. Самой же Бородиной, по ее словам, переживать незачем, так как ей уже удалось отыскать свою вторую половинку и стать счастливой женой и мамой.

Телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина осудила Егора Крида за его отношение к женщинам

Стоит подчеркнуть, что сам Егор Крид на подобные обвинения в свой адрес никак не отреагировал. А многочисленные верные фанатки рэп-музыканта и вовсе принялись вовсю заступаться за своего любимчика, указывая на то, что артист на своих концертах исполняет очень много и романтических баллад, в которых он воспевает красоту и неповторимость девушек.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:19
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