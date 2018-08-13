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В Сеть выложили фото нового китайского минивэна Changan COS Cosmo

В Сеть выложили официальные фото нового китайского минивэна версии Changan COS Cosmos. Авто планируют презентовать в сентябре этого года.

В Сеть выложили фото нового китайского минивэна Changan COS Cosmo


В данной линейке бренда COS Cosmos будет вторым автомобилем. Первый кросс COS 1° представили в апреле текущего года. Презентация транспортного средства состоялась в апреле текущего года в рамках пекинского автосалона. Минивэн COS Cosmos планируют представить на автомобильном шоу в Чэнду. В настоящее время отсутствуют данные, на какой платформе строят новинку. Транспортное средство вмещает семь человек. Автомобильные сидения обтянуты белой кожей. На дверях появятся вставки темно-бордовой расцветки.

По мнению экспертов под капотом авто расположится полуторалитровый бензиновый силовой агрегат, который способен генерировать 156 лошадиных сил. По всей видимости, Changan COS Cosmos получит только передний привод.

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:35
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