В Сеть выложили фото нового китайского минивэна Changan COS Cosmo

В данной линейке бренда COS Cosmos будет вторым автомобилем. Первый кросс COS 1° представили в апреле текущего года. Презентация транспортного средства состоялась в апреле текущего года в рамках пекинского автосалона. Минивэн COS Cosmos планируют представить на автомобильном шоу в Чэнду. В настоящее время отсутствуют данные, на какой платформе строят новинку. Транспортное средство вмещает семь человек. Автомобильные сидения обтянуты белой кожей. На дверях появятся вставки темно-бордовой расцветки.По мнению экспертов под капотом авто расположится полуторалитровый бензиновый силовой агрегат, который способен генерировать 156 лошадиных сил. По всей видимости, Changan COS Cosmos получит только передний привод.