Агата Муцениеце поддержала Риту Дакоту после развода с мужем

Дакота и Соколовский казались идеальной и крепкой парой и несколько лет успешно доказывали своим поклонниками и коллегам, что и в отечественном шоу-бизнесе бывает настоящая любовь. Но семейная идиллия превратилась в настоящий кошмар. Несколько дней назад знаменитость объявила о разводе со своим мужем. Не так давно она узнала, что супруг ей изменял с самого начала отношений. По словам Риты, Влад вел двойную жизнь, о которой исполнительница даже не догадывалась. Такое предательство сильно ранило артистку. В социальных сетях на страницах Дакоты появились тысячи комментариев со словами поддержки не только от фанатов, но и от коллег.Среди тех, кто решил оказать поддержку певице, оказалась и Агата Муцениеце. Напомним, что некоторое время назад между актрисой и исполнительницей случился конфликт. Знаменитости поругались в Интернете из-за одинаковых имен своих дочерей. Теперь же супруга Павла Прилучного решила помириться с Дакотой и захотела ее поддержать в нелёгкое для нее время.