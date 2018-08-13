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Агата Муцениеце поддержала Риту Дакоту после развода с мужем

На днях исполнительница Рита Дакота сообщила о разводе с супругом Владом Соколовским. Актриса Агата Муцениеце, несмотря на недавнюю размолвку, поддержала певицу в нелёгкое для нее время.

Агата Муцениеце поддержала Риту Дакоту после развода с мужем

Дакота и Соколовский казались идеальной и крепкой парой и несколько лет успешно доказывали своим поклонниками и коллегам, что и в отечественном шоу-бизнесе бывает настоящая любовь. Но семейная идиллия превратилась в настоящий кошмар. Несколько дней назад знаменитость объявила о разводе со своим мужем. Не так давно она узнала, что супруг ей изменял с самого начала отношений. По словам Риты, Влад вел двойную жизнь, о которой исполнительница даже не догадывалась. Такое предательство сильно ранило артистку. В социальных сетях на страницах Дакоты появились тысячи комментариев со словами поддержки не только от фанатов, но и от коллег.

Агата Муцениеце поддержала Риту Дакоту после развода с мужем

Среди тех, кто решил оказать поддержку певице, оказалась и Агата Муцениеце. Напомним, что некоторое время назад между актрисой и исполнительницей случился конфликт. Знаменитости поругались в Интернете из-за одинаковых имен своих дочерей. Теперь же супруга Павла Прилучного решила помириться с Дакотой и захотела ее поддержать в нелёгкое для нее время.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:25
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