Сын Елены Яковлевой испытывает ненависть к людям

Из-за яркой внешности Дениса Шальных называют фриком. Его тело на 70 процентов покрыто татуировками, которые имеются даже на лице. В остальном молодой человек производит впечатление нормального человека. Звёздные родители стараются не поучать своего сына и принимают его таким, какой он есть.Сыну актрисы сейчас 25 лет, он занимается спортом и имеет хорошую фигуру, при этом негативно относится к табаку, алкоголю и наркотикам. Парень пытался связать свою судьбу с кинематографом, но единственную свою роль сыграл в детстве. Позднее он работал в кино в качестве простого рабочего. Молодой человек редко общается с журналистами, так как не любит известность.