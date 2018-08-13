WhatsApp вынужден отказаться использовать сквозное шифрование
Специалисты отмечают, что общение в WhatsApp на личные темы вскоре может стать небезопасным занятием. Дело в том, что мессенджер вынужден отказаться использовать сквозное шифрование.
Компания на такой шаг пойдёт по требованию Facebook, выступающим фактическим владельцем сервиса. В свою очередь популярная соцсеть осуществляет сотрудничество с властями Соединённых Штатов. В последнее время вследствие участившихся случаев терроризма, площадки вынуждены предоставлять информацию к перепискам и данные о пользователях. При ослаблении защиты WhatsApp, спецслужбы смогут расшифровывать пользовательские сообщения.
Марк Цукерберг отмечает, что такого рода подход поможет Соединённым Штатам и европейским государствам обеспечивать в обществе дополнительную безопасность. Благодаря своевременному обнаружению угрозы, экстренные службы оперативно смогут среагировать, а также предотвратить теракт и прочие противозаконные действия.
Компания на такой шаг пойдёт по требованию Facebook, выступающим фактическим владельцем сервиса. В свою очередь популярная соцсеть осуществляет сотрудничество с властями Соединённых Штатов. В последнее время вследствие участившихся случаев терроризма, площадки вынуждены предоставлять информацию к перепискам и данные о пользователях. При ослаблении защиты WhatsApp, спецслужбы смогут расшифровывать пользовательские сообщения.
Марк Цукерберг отмечает, что такого рода подход поможет Соединённым Штатам и европейским государствам обеспечивать в обществе дополнительную безопасность. Благодаря своевременному обнаружению угрозы, экстренные службы оперативно смогут среагировать, а также предотвратить теракт и прочие противозаконные действия.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:15