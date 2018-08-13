АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Расшифровка Апокалипсиса: Пророчества Иоанна Богослова не были связаны с общей гибелью мира в будущем
EUR 76.68 USD 66.91
Курс валют на 11.08.2018

Хакеры научились незаметно воровать банковские данные

Хакеры научились незаметно воровать банковские реквизиты пользователей, с помощью взлома маршрутизаторов. Юзеры оказывались в итоге на поддельных сайтах финансовых организаций, выдавая им учетные свои данные.

Хакеры научились незаметно воровать банковские данные


В свою очередь используемая уязвимость касается устройств фирмы DLink. Киберприступники использовали специальный эксплоит, при помощи которого изменяли DNS-параметры ряда маршрутизаторов либо модемов. Благодаря этому они могли незаметно перенаправлять пользователей непосредственно на сайты-клоны действующих финансовых организаций. Данные атаки затронули 2 бразильских банка, а именно Itau Unibanco, а также Banco de Brasil. При этом поддельные страницы выглядели также как оригинальные. Пользователям предлагали указать все реквизиты, включая PIN-код платежной карты, номер мобильного телефона. Стоит отметить, что единственным признаком действий хакеров стало сообщение про незащищённое соединение.

Данный способ мошенничества эксперты назвали уникальным, потому что его осуществляют без взаимодействия с пользователем. По большому счёту атаки на финансовую сферу реализуют при помощи фишинговых кампаний.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
СМИ озвучили причину ухода из жизни актера
Ремонт для актрисы Лукерьи Ильяшенко окончился
Хакеры научились незаметно воровать банковские
В Италии одинокая медсестра оставила медицинскому
Эксперты: Несколько нехитрых правил помогут людям
Наташа Королева считает, что Армен Джигарханян и
Пришелец-оракул из Москвы предсказал будущее
В Ирландии из-за паразита за линзой женщина
Samsung готовится выпустить microSD рекордного
Астробиологи планируют найти жизнь на Марсе через
Ученые: Калифорнийский супервулкан обладает
В Канзасе НЛО показал себя зрителям во время
Слюна собаки с опасными бактериями стала причиной
Ученые: Джон Леннон является настоящим автором
Иосиф Пригожин резко ответил Лайме Вайкуле после
Военный из Иркутска попал в отряд космонавтов и
Зрителей на шоу «Привет, Андрей!» удивил
Четверо туристов без снаряжения из Кемерово
Ученые считают аутоиммунное расстройство
Продажи подержанных авто LCV в РФ упали на 3,3% в
Возраст «пустынных змей» в Армении оказался
Оксана Акиньшина удивила фанатов в instagram
Английская пивоварня Cerne Abbas создала пиво с
Эксперты подробно рассмотрели функции смартфона
Минобороны РФ рассекретило документ приказа
Флагман Nokia X6 получил точную дату презентации
Власти Крыма призвали Лайму Вайкуле не
Появление рака и диабета можно предотвратить –
Новый телефон Xiaomi за 1150 рублей скоро
Певица Земфира выступила в Сочи на фестивале
Просмотреть все новости