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Иосиф Пригожин резко ответил Лайме Вайкуле после ее слов о Крыме

Известный продюсер Иосиф Пригожин резко ответил Лайме Вайкуле после ее слов о Крыме. Он прокомментировал слова певицы о полуострове и призвал ее к последовательности.

Иосиф Пригожин резко ответил Лайме Вайкуле после ее слов о Крыме


Пригожин считает, что артист, который отказывается приезжать на территорию полуострова, декларируя это как личную позицию, не должен ехать в Россию, чтобы подзаработать денег. Вместе с тем продюсер поведал, что относится к Лайме Вайкуле с огромным уважением, при этом считая ее замечательной исполнительницей песен, честным и искренним человеком.

Иосиф Пригожин резко ответил Лайме Вайкуле после ее слов о Крыме


Ранее, во время гастролей в Одессе, Вайкуле отвечая на вопросы журналиста, заявив, что какой бы гонорар не предлагали, на территорию Крыма она не поедет. Также артистка заявила, что она не ностальгирует по СССР и даже довольна, что он распался.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:30
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