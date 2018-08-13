Иосиф Пригожин резко ответил Лайме Вайкуле после ее слов о Крыме

Пригожин считает, что артист, который отказывается приезжать на территорию полуострова, декларируя это как личную позицию, не должен ехать в Россию, чтобы подзаработать денег. Вместе с тем продюсер поведал, что относится к Лайме Вайкуле с огромным уважением, при этом считая ее замечательной исполнительницей песен, честным и искренним человеком.Ранее, во время гастролей в Одессе, Вайкуле отвечая на вопросы журналиста, заявив, что какой бы гонорар не предлагали, на территорию Крыма она не поедет. Также артистка заявила, что она не ностальгирует по СССР и даже довольна, что он распался.