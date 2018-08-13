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Слюна собаки с опасными бактериями стала причиной смерти жительницы США

Слюна собаки с опасными бактериями стала причиной смерти жительницы США. Медики зафиксировали три случая заражения в стране, после которых пострадавшие лица остались без конечностей после ампутации.

Слюна собаки с опасными бактериями стала причиной смерти жительницы США


На этот раз жертвой контакта со «смертельной» слюной стала жительница Южного Милуоки, 58-ми летняя Шарон Ларсон. По данным СМИ США, в 2015 году, после контакта со своим питомцем лишился пальцев на руках и ногах маленький мальчик, а в этом году из-за распространения инфекции мужчине ампутировали ноги и руки.

По словам врачей, если у человека хороший иммунитет, то контакт с животным-носителем бактерии Capnocytophaga Canimorsus не страшен. Однако, из 99 процентов случаев, есть всегда риск одного процента заразиться смертельной бациллой. Медики призывают население, своевременно реагировать на симптомы инфицирования, например, выпить антибиотик, или обратиться за медицинской помощью. Ведь, на ранней стадии обнаружения инфекции человека можно спасти.

 
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В мире
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 02:00
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