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Ученые считают аутоиммунное расстройство причиной образования глаукомы

Новые исследования, проведенные учеными из Массачусетского технологического института показали, что аутоиммунное расстройство может быть причиной глаукомы. Они обнаружили в организме Т-клетки, атакующие сетчатку глаза.

Данные клетки вызывают нарушение структуры глаза, из-за чего и образуется глаукома. На следующем этапе, ученые планируют выработать способы, позволяющие погасить подобную аутоиммунную активность. В случае получения успешных результатов, лечение глаукомы продвинется на еще один шаг, только большинство специалистов сомневаются в положительных результатах. Проведенные опыты на мышах, могут не подтвердиться на людях. Единое мнение в том, что исследования необходимо продолжать. Не исключено, что на дегенеративные заболевания головного мозга могут повлиять другие части иммунной системы человека.
Ученые считают аутоиммунное расстройство причиной образования глаукомы


Причины возникновения подобных нарушений учеными не определены. Примерно 70 миллионов человек мира страдают в настоящее время глаукомой. Заболевание вызывает повреждение зрительного нерва и сетчатки, в результате может наступить полная слепота.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 23:20
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