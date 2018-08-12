АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Расшифровка Апокалипсиса: Пророчества Иоанна Богослова не были связаны с общей гибелью мира в будущем
EUR 76.68 USD 66.91
Курс валют на 11.08.2018

У NASA есть план на случай наступления конца света -Уфологи

Представители общества уфологов считают, что через пять дней Землю настигнет катастрофа вследствие столкновения планеты с загадочным объектом Нибиру или же кометой Халк. Вопреки отрицаниям со стороны NASA, они утверждают, что у американского агентства есть план на этот счет.

У NASA есть план на случай наступления конца света -Уфологи


По мнению экспертов, план NASA заключался в отправке своих сотрудников и высокопоставленных лиц в космос. Предполагается, что туда они были доставлены на борту зонда для изучения Солнца, который сегодня запустили. Таким образом, они попытались спасти небольшую часть человечества от неминуемой гибели.

Как бы там ни было, но апокалипсис может наступить еще до столкновения, поскольку Нибиру обладает сильным магнитным полем. Именно поэтому на Земле начнутся глобальные катаклизмы в виде массовых извержений вулканов и цунами.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 18:05
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
NASA согласилось на опасный план заправки ракеты
Анна Седокова поблагодарила фанатов за поддержку
Внешность нового BMW Z4 M40i 2019 полностью
У NASA есть план на случай наступления конца
Эксперты раскритиковали «систему углеродного
«АвтоВАЗ» проведёт день открытых дверей на
В Кейп Корал обнаружен фрагмент кости
Эксперты установили достоинства и недостатки
Дмитрий Захаров назвал журналистам имя заказчика
Назван ТОП-5 самых ожидаемых премьер Московского
Чрезмерное употребление кофе пагубно влияет на
Компьютерная игра развила навыки эмпатии у
Ученые вырастили уникальные сорта риса для любых
Пользователи iPhone имеют больше шансов на
Анастасия Квитко возбудила поклонников пикантным
Смарт-часы Gligo с экраном E-Ink обещают полгода
Информация о тайных родах Леры Кудрявцевой
В 2019 году россиян заставят отказаться от
Эксперты составили ТОП-3 популярных универсалов
В Австралии три тюленя покатались на корабле
BMW показал в Сети новое видео с кроссовером
Уфолог Скотт Уоринг увидел базу НЛО с большими
Tesla выпустит к 2022 году конкурента Volkswagen
Блогер создал карту физики и показал взаимосвязь
Андрей Малахов прокомментировал слухи о разводе
Японский инженер создал робота-андроида с лицом
Употребление диетического мяса снижает уровень
Эксперты рассказали об особенностях "умных часов"
Юлия Савичева призналась, что боится водить машину
МОК может исключить хоккейный турнир из
Просмотреть все новости