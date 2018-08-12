У NASA есть план на случай наступления конца света -Уфологи

По мнению экспертов, план NASA заключался в отправке своих сотрудников и высокопоставленных лиц в космос. Предполагается, что туда они были доставлены на борту зонда для изучения Солнца, который сегодня запустили. Таким образом, они попытались спасти небольшую часть человечества от неминуемой гибели.Как бы там ни было, но апокалипсис может наступить еще до столкновения, поскольку Нибиру обладает сильным магнитным полем. Именно поэтому на Земле начнутся глобальные катаклизмы в виде массовых извержений вулканов и цунами.