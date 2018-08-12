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Компьютерная игра развила навыки эмпатии у подростков

Психологи разработали компьютерную игру, которая, по их мнению, смогла развить у подростков навыки эмпатии, то есть способность сопереживать другому человеку. Считается, что эта технология поможет людям, которые плохо различают настроение окружающих.

Компьютерная игра развила навыки эмпатии у подростков


Авторами идеи выступили специалисты из Висконсинского университета. Психолог Тамми Крал и ее помощники создали игру «Кристаллы Кайдора». По сценарию игрокам необходимо научиться сотрудничеству с представителями другой планеты. Пришельцы не понимают человеческую речь, однако хорошо передают свое настроение путем использования мимики. Таким образом, испытуемым пришлось научиться различать эмоции, чтобы разобраться, каким настроением обладает виртуальный оппонент.

Подростков разделили на две группы. Первая играла в «Кристаллы Кайдора», а вторая – в Bastion, которая никак не связана с эмпатией. До и после эксперимента испытуемых исследовали с помощью МРТ и опросов. Игроки первой группы смогли улучшить свои навыки сопереживания другому человеку. Это было заметно благодаря анализу участков головного мозга, отвечающих за данную способность. Тем не менее, не все представители первой группы поддались такой терапии. Скоро ученые собираются определить то, каким людям подходит эта практика.

 
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Наука
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 16:35
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