Компьютерная игра развила навыки эмпатии у подростков

Авторами идеи выступили специалисты из Висконсинского университета. Психолог Тамми Крал и ее помощники создали игру «Кристаллы Кайдора». По сценарию игрокам необходимо научиться сотрудничеству с представителями другой планеты. Пришельцы не понимают человеческую речь, однако хорошо передают свое настроение путем использования мимики. Таким образом, испытуемым пришлось научиться различать эмоции, чтобы разобраться, каким настроением обладает виртуальный оппонент.Подростков разделили на две группы. Первая играла в «Кристаллы Кайдора», а вторая – в Bastion, которая никак не связана с эмпатией. До и после эксперимента испытуемых исследовали с помощью МРТ и опросов. Игроки первой группы смогли улучшить свои навыки сопереживания другому человеку. Это было заметно благодаря анализу участков головного мозга, отвечающих за данную способность. Тем не менее, не все представители первой группы поддались такой терапии. Скоро ученые собираются определить то, каким людям подходит эта практика.