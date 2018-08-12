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Ученые вырастили уникальные сорта риса для любых климатических условий

Ученые Исследовательского института дельты Меконга, под руководством директора по вопросам сельскохозяйственной генетической культуры растений Ле Хю-Хама, решили создать не менее дюжины разновидностей риса, способного пережить условия любого климатического скачка, включая аномальные холода.

Ученые готовы подготовить к вероятным последствиям от глобального потепления всех фермеров. Полученные сорта риса, будут тестироваться в реальных условиях совместно с фермерами. В случае успеха, планируется их массовое выращивание и распространение. Как рассказал Хю-Хам, разновидность устойчивого к климату продукта принесет стране значительную экономическую выгоду. Проект находится в стадии исследований, обозначаются его самые главные черты. Предстоит найти способ обогащения риса цинком и фолиевой кислотой.
Ученые вырастили уникальные сорта риса для любых климатических условий


Эксперты отметили, что разработанные сорта будут обладать высокой устойчивостью к болезням и насекомым, а так же к вирусу травянистого риса и карликового червя. При этом предусмотрена адаптация, как к щелочной, так и засоленной почве.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 16:25
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