Ученые вырастили уникальные сорта риса для любых климатических условий
Ученые Исследовательского института дельты Меконга, под руководством директора по вопросам сельскохозяйственной генетической культуры растений Ле Хю-Хама, решили создать не менее дюжины разновидностей риса, способного пережить условия любого климатического скачка, включая аномальные холода.
Ученые готовы подготовить к вероятным последствиям от глобального потепления всех фермеров. Полученные сорта риса, будут тестироваться в реальных условиях совместно с фермерами. В случае успеха, планируется их массовое выращивание и распространение. Как рассказал Хю-Хам, разновидность устойчивого к климату продукта принесет стране значительную экономическую выгоду. Проект находится в стадии исследований, обозначаются его самые главные черты. Предстоит найти способ обогащения риса цинком и фолиевой кислотой.
Эксперты отметили, что разработанные сорта будут обладать высокой устойчивостью к болезням и насекомым, а так же к вирусу травянистого риса и карликового червя. При этом предусмотрена адаптация, как к щелочной, так и засоленной почве.
Ученые готовы подготовить к вероятным последствиям от глобального потепления всех фермеров. Полученные сорта риса, будут тестироваться в реальных условиях совместно с фермерами. В случае успеха, планируется их массовое выращивание и распространение. Как рассказал Хю-Хам, разновидность устойчивого к климату продукта принесет стране значительную экономическую выгоду. Проект находится в стадии исследований, обозначаются его самые главные черты. Предстоит найти способ обогащения риса цинком и фолиевой кислотой.
Эксперты отметили, что разработанные сорта будут обладать высокой устойчивостью к болезням и насекомым, а так же к вирусу травянистого риса и карликового червя. При этом предусмотрена адаптация, как к щелочной, так и засоленной почве.
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 16:25