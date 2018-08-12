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Японский инженер создал робота-андроида с лицом 10-летнего мальчика

На TechCrunch сообщают о том, что японский разработчик роботизированных систем Хироси Исигуро создал робота-андроида, который внешне похож на 10-летнего ребенка. Он способен довольно точно копировать мимику лица человека.

Японский инженер создал робота-андроида с лицом 10-летнего мальчика


Исигуро является очень известным инженером в области робототехники. Он работает в Университете Осаки. До создания этого андроида специалист участвовал в нескольких проектах по разработке роботов-двойников.

Известно, что сейчас Исигуро занимается проектом под названием Ибуки. Это тот самый андроид с лицом 10-летнего мальчика. Робот получил две руки и два колеса, на которых он передвигается. Особенность конструкции колес в том, что они являются немного ассиметричными по отношению друг к другу. Таким образом, при передвижении Ибуки слегка качается из стороны в сторону, тем самым имитирую ходьбу человека. Кроме этого робот может проявлять некоторые эмоции с помощью мимики, а также двигать головой и глазами.

 
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Наука
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 13:50
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