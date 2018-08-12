Эксперты рассказали об особенностях "умных часов" Samsung Galaxy Watch

«Умные» часы Samsung Galaxy Watch обладают фукциями получать сообщения и принимать звонки. По словам производителей, гаджет имеет дело с 30 сетями в более 15 странах, поддерживая пользователя постоянно на связи.Данная модель «умных» часов отслеживает состояние здоровья и имеет функцию напоминаний о графике дня, обладает ударопрочностью и водоотталкивающими свойствами. В комплекте с часами идёт беспроводное зарядное устройство, благодаря которому одновременно можно заряжать два гаджета. Также модель отличается разнообразием дизайна, особым AMOLED-экраном и нечастой зарядкой.