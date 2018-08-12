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Эксперты рассказали об особенностях "умных часов" Samsung Galaxy Watch

Эксперты назвали особенности новых «умных» часов Samsung Galaxy Watch, которые пользуются популярностью. Гаджет способен работать отдалённо от мобильных устройств, так как имеет собственное подключение для передачи данных 4G.

«Умные» часы Samsung Galaxy Watch обладают фукциями получать сообщения и принимать звонки. По словам производителей, гаджет имеет дело с 30 сетями в более 15 странах, поддерживая пользователя постоянно на связи.

Эксперты рассказали об особенностях "умных часов" Samsung Galaxy Watch


Данная модель «умных» часов отслеживает состояние здоровья и имеет функцию напоминаний о графике дня, обладает ударопрочностью и водоотталкивающими свойствами. В комплекте с часами идёт беспроводное зарядное устройство, благодаря которому одновременно можно заряжать два гаджета. Также модель отличается разнообразием дизайна, особым AMOLED-экраном и нечастой зарядкой.

 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 13:30
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