Эксперты рассказали об особенностях "умных часов" Samsung Galaxy Watch
Эксперты назвали особенности новых «умных» часов Samsung Galaxy Watch, которые пользуются популярностью. Гаджет способен работать отдалённо от мобильных устройств, так как имеет собственное подключение для передачи данных 4G.
«Умные» часы Samsung Galaxy Watch обладают фукциями получать сообщения и принимать звонки. По словам производителей, гаджет имеет дело с 30 сетями в более 15 странах, поддерживая пользователя постоянно на связи.
Данная модель «умных» часов отслеживает состояние здоровья и имеет функцию напоминаний о графике дня, обладает ударопрочностью и водоотталкивающими свойствами. В комплекте с часами идёт беспроводное зарядное устройство, благодаря которому одновременно можно заряжать два гаджета. Также модель отличается разнообразием дизайна, особым AMOLED-экраном и нечастой зарядкой.
«Умные» часы Samsung Galaxy Watch обладают фукциями получать сообщения и принимать звонки. По словам производителей, гаджет имеет дело с 30 сетями в более 15 странах, поддерживая пользователя постоянно на связи.
Данная модель «умных» часов отслеживает состояние здоровья и имеет функцию напоминаний о графике дня, обладает ударопрочностью и водоотталкивающими свойствами. В комплекте с часами идёт беспроводное зарядное устройство, благодаря которому одновременно можно заряжать два гаджета. Также модель отличается разнообразием дизайна, особым AMOLED-экраном и нечастой зарядкой.
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Добавил: Алина Сегодня, 13:30