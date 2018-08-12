Ученым удалось вычислить скорость распространения смерти в клетках
Ученым из Стэнфордского университета удалось вычислить скорость распространения смерти в клетках с помощью триггерных волн.
Подобные исследования проводились впервые, а результаты работы были опубликованы в профильных изданиях.
Ученые выяснили, что распространение смерти в клетке начинается с саморазрушения так называемой триггерной волны. Жидкость, взятую из яиц лягушки (цитоплазму), они поместили в тефлоновые трубки, несколько миллиметров в длину, и применили метод апаптоз (регулируемый процесс программированной клеточной гибели). Чтобы вызвать апоптоз искусственно, исследователи использовали флуоресцентное свечение, которое запускает процесс гибели клетки. Скорость разрушения клетки можно было наблюдать по движению в трубках. Таким образом, сотрудники университета, пришли к выводу, что скорость смерти составляет 30 микрометров в минуту.
По словам Джеймса Феррелла, профессора Стэнфордского университета, проблематично проводить исследования в реальных камерах, так как, маленькие ячейки не позволяют увидеть реальное движение триггерных вол, ведь их фронт может меняться от постоянного до диффузного.
Подобные исследования проводились впервые, а результаты работы были опубликованы в профильных изданиях.
Ученые выяснили, что распространение смерти в клетке начинается с саморазрушения так называемой триггерной волны. Жидкость, взятую из яиц лягушки (цитоплазму), они поместили в тефлоновые трубки, несколько миллиметров в длину, и применили метод апаптоз (регулируемый процесс программированной клеточной гибели). Чтобы вызвать апоптоз искусственно, исследователи использовали флуоресцентное свечение, которое запускает процесс гибели клетки. Скорость разрушения клетки можно было наблюдать по движению в трубках. Таким образом, сотрудники университета, пришли к выводу, что скорость смерти составляет 30 микрометров в минуту.
По словам Джеймса Феррелла, профессора Стэнфордского университета, проблематично проводить исследования в реальных камерах, так как, маленькие ячейки не позволяют увидеть реальное движение триггерных вол, ведь их фронт может меняться от постоянного до диффузного.
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:45