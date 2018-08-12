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Марина Дюжева расплакалась на съемках развлекательного шоу из-за воспоминаний о прошлом

Актриса Марина Дюжева известная публике по фильму «Мимино», стала героиней развлекательного телешоу. В один из моментов знаменитость не совладала с эмоциями и расплакалась, вспоминая прошлое.

Марина Дюжева расплакалась на съемках развлекательного шоу из-за воспоминаний о прошлом

Сейчас звезде театра и кино 62 года, она живет в браке с журналистом Юрием Гейко. Недавно звездная пара приняла решение отремонтировать унаследованный от родителей дом и вызвала команду шоу «Идеальный ремонт». Во время посещения вместе со съемочной группой Даниловского рынка в Москве. на знаменитость нахлынули воспоминания.

Дюжева сказала: «Я сейчас буду плакать. Если бы моя мама все это увидела. Она не дожила до всего этого. Мы сюда с ней приходили за какими-то синими-синими курицами». После чего артистка расплакалась.


Марина Дюжева расплакалась на съемках развлекательного шоу из-за воспоминаний о прошлом

Также в телеэфире Марина Михайловна призналась, что очень любит готовить, и не признает модный сейчас здоровый образ жизни. Знаменитость просто обожает есть мясо и даже слышать не хочет об ЗОЖ. В конце телепередачи звезде театра и кино осталась полностью довольна обновлениями отчего дома.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:30
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