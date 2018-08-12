Марина Дюжева расплакалась на съемках развлекательного шоу из-за воспоминаний о прошлом

Дюжева сказала: «Я сейчас буду плакать. Если бы моя мама все это увидела. Она не дожила до всего этого. Мы сюда с ней приходили за какими-то синими-синими курицами». После чего артистка расплакалась.

Сейчас звезде театра и кино 62 года, она живет в браке с журналистом Юрием Гейко. Недавно звездная пара приняла решение отремонтировать унаследованный от родителей дом и вызвала команду шоу «Идеальный ремонт». Во время посещения вместе со съемочной группой Даниловского рынка в Москве. на знаменитость нахлынули воспоминания.Также в телеэфире Марина Михайловна призналась, что очень любит готовить, и не признает модный сейчас здоровый образ жизни. Знаменитость просто обожает есть мясо и даже слышать не хочет об ЗОЖ. В конце телепередачи звезде театра и кино осталась полностью довольна обновлениями отчего дома.