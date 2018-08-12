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Супруга Александра Кержакова Милана впала в депрессию

Супруга известного спортсмена Александра Кержакова впала в депрессию. Сейчас Милана пребывает в Таиланде, чтобы восстановить свои силы.

Милана признается, что потеряла смысл жизни после негативных событий в семье. Как известно, ранее девушка обвиняла мужа в том, что он не дает видеться ей с сыном, однако свои слова потом забрала назад. Позднее супруга Кержакова призналась, что лечилась от наркозависимости свыше четырех месяцев и потому не общалась с ребенком.

Супруга Александра Кержакова Милана впала в депрессию


Уже больше месяца Милана находится в Таиланде. Оттуда она публикует в Instagram редкие кадры своего пребывания на полуострове. На днях мама Артема призналась, что огромная буря негатива бушует в ее душе из-за неудачной личной жизни. О том, что будет дальше девушка понятия не имеет и отмечает, что делала все хорошее для семьи.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 09:55
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