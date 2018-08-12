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Агата Муцениеце собрала вещи и уехала из загородного дома

На своей страннице в социальной сети Instagram Агата Муцениеце опубликовала фотографию, под которой сообщила, что собрала вещи и уехала из загородного дома. Это сообщение озадачило многочисленных фанатов , которые буквально засыпали знаменитость различными вопросами.

Агата Муцениеце собрала вещи и уехала из загородного дома


Совсем недавно Агата Муцениеце и ее супруг Павел Прилучный помирились и даже в знак своей большой любви сделали татуировки колец. Но как выяснялось позже, в звездной семье все хорошо и спокойно, просто пара решила переехать отсюда в московскую квартиру, чтобы детям было легче добираться до своих учебных заведений. Также, актриса записала сына на хоккей и у него будут регулярные тренировки, которые начнутся с сентября и пройдут в столице.

Агата Муцениеце собрала вещи и уехала из загородного дома

Прилучный рассказал, что ему очень нравится жить за городом. Но дорога до работы занимает много времени, а он и его супруга ценят его. Актер сообщил, что дом они продавать не станут, а будет приезжать туда на выходные и праздники, как это делает большая часть жителей Москвы. Также знаменитость успокоил своих поклонников заверив их, что в семье царит покой и счастье.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 06:55
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