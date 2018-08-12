Беременная Татьяна Терешина показала снимок УЗИ своего будущего ребенка

На этом снимке отчетливо видна головка и крохотные ручки, которыми малыш пытается защитить глаза от света. Медики говорят, что свет, который излучает аппарат, для плода очень яркий. Под фото певица спросила у поклонников, на кого малыш больше похож, на маму или на папу. Публикация за пять часов сумела собрать свыше 6 тысяч лайков и более 220 комментариев. В данное время Татьяна Терешина усиленно готовится к предстоящей свадьбе, которая состоится в средине сентября. На днях артистка в свадебном салоне купила несколько нарядов.Исполнительница песен со своим будущим супругом познакомилась на выступлении Мити Фомина. Поначалу Олег ей не понравился, и она не желала давать ему свой номер телефона. Однако через некоторое время все же сдалась, оставив координаты настойчивому ухажеру.