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Беременная Татьяна Терешина показала снимок УЗИ своего будущего ребенка

Певица принадлежит к тем знаменитостям, которые не боятся афишировать свою личную жизнь. Беременная Татьяна Терешина показала снимок УЗИ своего будущего ребенка поклонникам, получив много лестных комплиментов.

Беременная Татьяна Терешина показала снимок УЗИ своего будущего ребенка


На этом снимке отчетливо видна головка и крохотные ручки, которыми малыш пытается защитить глаза от света. Медики говорят, что свет, который излучает аппарат, для плода очень яркий. Под фото певица спросила у поклонников, на кого малыш больше похож, на маму или на папу. Публикация за пять часов сумела собрать свыше 6 тысяч лайков и более 220 комментариев. В данное время Татьяна Терешина усиленно готовится к предстоящей свадьбе, которая состоится в средине сентября. На днях артистка в свадебном салоне купила несколько нарядов.

Беременная Татьяна Терешина показала снимок УЗИ своего будущего ребенка


Исполнительница песен со своим будущим супругом познакомилась на выступлении Мити Фомина. Поначалу Олег ей не понравился, и она не желала давать ему свой номер телефона. Однако через некоторое время все же сдалась, оставив координаты настойчивому ухажеру.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:30
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