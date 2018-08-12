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Певица Валерия и Иосиф Пригожин были в восторге от конного похода по Карачаево-Черкесии

Певица Валерия ведет активный образ жизни, приучив к такому распорядку всех членов семьи, а недавно порадовала поклонников новыми фото в Instagram. Звезда и и Иосиф Пригожин были в восторге от конного похода по Карачаево-Черкесии, решив поделиться с людьми позитивными эмоциями.

Певица Валерия и Иосиф Пригожин были в восторге от конного похода по Карачаево-Черкесии


Ранее исполнительница никогда не садилась на лошадь и сейчас она очень рада, что друзья настояли на том, чтобы звездная семья присоединились к ним в походе. Маршрут пролегал из Тебердинского ущелья в Дуутское, а после из Учкуланского — к озеру Хурла-Кёль. Знаменитость также добавила, что погода сразу преподносила сюрпризы — то дождь, то сильный туман, то знойная жара, то холод. Участники активного отдыха ежедневно поднимались на лошадях на высоту почти 3000 метров, всего было пройдено около 100 километров.

Певица Валерия и Иосиф Пригожин были в восторге от конного похода по Карачаево-Черкесии

Также Валерия написала, что Карачаевские скакуны уникальны и несли их по горам вверх и вниз по узким каменистым тропинкам, по ручьям и горным речкам, а также над обрывами. Певица насладилась необыкновенно красивой природой и гостеприимством местных жителей. В конце своего поста исполнительница поблагодарила организаторов похода, за яркие впечатления и сообщила, что часть ее сердца навсегда останется в том удивительном крае. Подписчики пришли в полный восторг от фото Валерии с отдыха.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 02:10
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