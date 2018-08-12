Певица Валерия и Иосиф Пригожин были в восторге от конного похода по Карачаево-Черкесии

Публикация от VALERIYA (@valeriya) 9 Авг 2018 в 7:13 PDT

Ранее исполнительница никогда не садилась на лошадь и сейчас она очень рада, что друзья настояли на том, чтобы звездная семья присоединились к ним в походе. Маршрут пролегал из Тебердинского ущелья в Дуутское, а после из Учкуланского — к озеру Хурла-Кёль. Знаменитость также добавила, что погода сразу преподносила сюрпризы — то дождь, то сильный туман, то знойная жара, то холод. Участники активного отдыха ежедневно поднимались на лошадях на высоту почти 3000 метров, всего было пройдено около 100 километров.Также Валерия написала, что Карачаевские скакуны уникальны и несли их по горам вверх и вниз по узким каменистым тропинкам, по ручьям и горным речкам, а также над обрывами. Певица насладилась необыкновенно красивой природой и гостеприимством местных жителей. В конце своего поста исполнительница поблагодарила организаторов похода, за яркие впечатления и сообщила, что часть ее сердца навсегда останется в том удивительном крае. Подписчики пришли в полный восторг от фото Валерии с отдыха.