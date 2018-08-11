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Пользователи сетей восхищаются фигурой Анны Михалковой

В последнее время актриса сильно похудела, получая много лестных комментариев от восхищенных пользователей сетей. На новом снимке, опубликованном в Instagram, им сразу бросились в глаза четко очерченные ключицы и острые плечи Анны Михалковой, но данный сюжет стал причиной небольшой дискуссии между подписчиками.

Пользователи сетей восхищаются фигурой Анны Михалковой


Старшая дочь знаменитого отечественного актера и режиссера Никиты Михалкова в своем аккаунте Instagram обнародовала новую публикацию. Под фото актриса в шутку написала, что проходит кастинг на роль женщины-стрекозы. Фото в течение семнадцати часов сумело собрать свыше 14 тысяч отметок «Мне нравится» и более 250 комментариев. Фолловеры с восхищением писали о внешности звезды. Некоторые заявили, что после того как артистка похудела, стала очень схожа со своей младшей сестрой Надеждой. По словам фанатов, они сначала ее даже не узнали.

Пользователи сетей восхищаются фигурой Анны Михалковой


Однако нашлись и такие пользователи, которым худоба Анны Михалковой не очень понравилась. По их мнению, полнота знаменитой актрисе идет больше.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:00
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