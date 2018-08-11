Пользователи сетей восхищаются фигурой Анны Михалковой
В последнее время актриса сильно похудела, получая много лестных комментариев от восхищенных пользователей сетей. На новом снимке, опубликованном в Instagram, им сразу бросились в глаза четко очерченные ключицы и острые плечи Анны Михалковой, но данный сюжет стал причиной небольшой дискуссии между подписчиками.
Старшая дочь знаменитого отечественного актера и режиссера Никиты Михалкова в своем аккаунте Instagram обнародовала новую публикацию. Под фото актриса в шутку написала, что проходит кастинг на роль женщины-стрекозы. Фото в течение семнадцати часов сумело собрать свыше 14 тысяч отметок «Мне нравится» и более 250 комментариев. Фолловеры с восхищением писали о внешности звезды. Некоторые заявили, что после того как артистка похудела, стала очень схожа со своей младшей сестрой Надеждой. По словам фанатов, они сначала ее даже не узнали.
Однако нашлись и такие пользователи, которым худоба Анны Михалковой не очень понравилась. По их мнению, полнота знаменитой актрисе идет больше.
Старшая дочь знаменитого отечественного актера и режиссера Никиты Михалкова в своем аккаунте Instagram обнародовала новую публикацию. Под фото актриса в шутку написала, что проходит кастинг на роль женщины-стрекозы. Фото в течение семнадцати часов сумело собрать свыше 14 тысяч отметок «Мне нравится» и более 250 комментариев. Фолловеры с восхищением писали о внешности звезды. Некоторые заявили, что после того как артистка похудела, стала очень схожа со своей младшей сестрой Надеждой. По словам фанатов, они сначала ее даже не узнали.
Однако нашлись и такие пользователи, которым худоба Анны Михалковой не очень понравилась. По их мнению, полнота знаменитой актрисе идет больше.