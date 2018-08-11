Пользователи сетей восхищаются фигурой Анны Михалковой

Старшая дочь знаменитого отечественного актера и режиссера Никиты Михалкова в своем аккаунте Instagram обнародовала новую публикацию. Под фото актриса в шутку написала, что проходит кастинг на роль женщины-стрекозы. Фото в течение семнадцати часов сумело собрать свыше 14 тысяч отметок «Мне нравится» и более 250 комментариев. Фолловеры с восхищением писали о внешности звезды. Некоторые заявили, что после того как артистка похудела, стала очень схожа со своей младшей сестрой Надеждой. По словам фанатов, они сначала ее даже не узнали.Однако нашлись и такие пользователи, которым худоба Анны Михалковой не очень понравилась. По их мнению, полнота знаменитой актрисе идет больше.