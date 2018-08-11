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Эксперты сравнили достоинства смартфонов Lenovo Z5 и Nokia 6.1 Plus (X6)

Новый флагман Nokia 6.1 Plus (X6) уже к концу месяца могут предложить на рынке Индии после проведения официальной презентации. Вместе с тем, некоторые аналитики высказывают позицию, что Lenovo Z5 сможет продемонстрировать большие возможности, чем вышеуказанный вариант.

В частности, Lenovo Z5 получил одну из лучших задних камер, которая имеет 16-мм датчик, который идеально сочетается с матрицей на 8 мегапикселей. Что касается модели Nokia 6.1 Plus, то здесь сдвоенная камера имеет лишь 16+5 мегапикселей, которыми оснащают свои гаджеты ряд других компаний. По техническим возможностям также лидерство остается за Lenovo Z5, так как разработчики используют здесь 6 гигабайт оперативной памяти и возможность выбора модификации со встроенной памятью до 128 гигабайт. Вместе с тем, Nokia 6.1 Plus получил лишь 4 гигабайта ОЗУ и 64 гигабайта встроенной памяти.

Эксперты сравнили достоинства смартфонов Lenovo Z5 и Nokia 6.1 Plus (X6)


Для более продолжительной работы своего гаджета, пользователям также подойдет конкурент Nokia 6.1 Plus, так как его емкость аккумулятора имеет 3300 мАч против 3060. Несмотря на незначительную разницу, конечная польза окажется достаточно весомой. В свою очередь, по всем остальным критериям Lenovo Z5 обошел главного конкурента, имея целый комплекс достоинств, заслуживающих особого внимания со стороны продвинутых пользователей.

 
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Технологии
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 14:40
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