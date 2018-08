Эксперты сравнили достоинства смартфонов Lenovo Z5 и Nokia 6.1 Plus (X6)

В частности, Lenovo Z5 получил одну из лучших задних камер, которая имеет 16-мм датчик, который идеально сочетается с матрицей на 8 мегапикселей. Что касается модели Nokia 6.1 Plus, то здесь сдвоенная камера имеет лишь 16+5 мегапикселей, которыми оснащают свои гаджеты ряд других компаний. По техническим возможностям также лидерство остается за Lenovo Z5, так как разработчики используют здесь 6 гигабайт оперативной памяти и возможность выбора модификации со встроенной памятью до 128 гигабайт. Вместе с тем, Nokia 6.1 Plus получил лишь 4 гигабайта ОЗУ и 64 гигабайта встроенной памяти.Для более продолжительной работы своего гаджета, пользователям также подойдет конкурент Nokia 6.1 Plus, так как его емкость аккумулятора имеет 3300 мАч против 3060. Несмотря на незначительную разницу, конечная польза окажется достаточно весомой. В свою очередь, по всем остальным критериям Lenovo Z5 обошел главного конкурента, имея целый комплекс достоинств, заслуживающих особого внимания со стороны продвинутых пользователей.