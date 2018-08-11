Появились фото Suzuki Jimny тюнинг-версии под "геленваген"
Благодаря работе известного автомобильного ателье Liberty Walk стало возможным увидеть исполнение под «геленваген» небольшого внедорожника Suzuki Jimny японского бренда.
На внутреннем рынке страны приобрести столь уникальную модель можно по цене эквивалентной 830 тыс. рублей. Для того, чтобы получить столь привлекательный дизайн сотрудники тюнинг-ателье провели радикальное обновление переднего бампера, а также решетки радиатора, стилизованных под известный немецкий внедорожник Mercedes-Benz G-Class. Для дополнения образа здесь также применили дополнительную рельефную накладку, которая также получила небольшой спойлер, завершающий образ легендарного автомобиля.
Кроме того, никаких изменений в колесной базе и головной оптике не произошло, а потому можно говорить лишь о частичной модернизации, позволившей получить совершенно иную модель, к которой не привыкли поклонники японского бренда. В офисе тюнинг-ателье объявили о начале приема заказов по обновленному внедорожнику, который в финальном виде обойдется на 5 тысяч рублей дороже, чем стартовая версия. Под капотом Jimny используется 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 102 л.с.
На внутреннем рынке страны приобрести столь уникальную модель можно по цене эквивалентной 830 тыс. рублей. Для того, чтобы получить столь привлекательный дизайн сотрудники тюнинг-ателье провели радикальное обновление переднего бампера, а также решетки радиатора, стилизованных под известный немецкий внедорожник Mercedes-Benz G-Class. Для дополнения образа здесь также применили дополнительную рельефную накладку, которая также получила небольшой спойлер, завершающий образ легендарного автомобиля.
Кроме того, никаких изменений в колесной базе и головной оптике не произошло, а потому можно говорить лишь о частичной модернизации, позволившей получить совершенно иную модель, к которой не привыкли поклонники японского бренда. В офисе тюнинг-ателье объявили о начале приема заказов по обновленному внедорожнику, который в финальном виде обойдется на 5 тысяч рублей дороже, чем стартовая версия. Под капотом Jimny используется 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 102 л.с.
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 10:55