Появились фото Suzuki Jimny тюнинг-версии под "геленваген"

На внутреннем рынке страны приобрести столь уникальную модель можно по цене эквивалентной 830 тыс. рублей. Для того, чтобы получить столь привлекательный дизайн сотрудники тюнинг-ателье провели радикальное обновление переднего бампера, а также решетки радиатора, стилизованных под известный немецкий внедорожник Mercedes-Benz G-Class. Для дополнения образа здесь также применили дополнительную рельефную накладку, которая также получила небольшой спойлер, завершающий образ легендарного автомобиля.Кроме того, никаких изменений в колесной базе и головной оптике не произошло, а потому можно говорить лишь о частичной модернизации, позволившей получить совершенно иную модель, к которой не привыкли поклонники японского бренда. В офисе тюнинг-ателье объявили о начале приема заказов по обновленному внедорожнику, который в финальном виде обойдется на 5 тысяч рублей дороже, чем стартовая версия. Под капотом Jimny используется 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 102 л.с.