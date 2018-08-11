Группа «Ногу свело» снимет клип вместе с поклонниками

Бессменный лидер музыкального коллектива Максим Покровский обратился к многочисленным фанатам, чтобы те записали и отправили свои видеоролики, которые в дальнейшем будут применяться в качестве сюжетов для видеоклипа. По словам солиста «Ногу свело», новая песня имеет высокие шансы оказаться весьма успешной, однако в ней нет абсолютно ничего сложного. Несмотря на то, что совсем скоро закончится лето, однако песня полностью наполнена приятными мыслями. Для большего восприятия слушателями, в композиции отсутствует какой-либо сложный смысл.Максим Покровский порекомендовал фанатам присылать любые видеоролики, совершенно не ограничивая в тематике и других требованиях. Таким образом, уже к концу лета все желающие смогут увидеть новый клип с участием многочисленных фанатов группы «Ногу свело». Вполне возможно, что помимо самой песни, высокую популярность сможет набрать и необычный клип.