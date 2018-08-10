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Ледяные листы последнего Ледникового периода засеяли океан двуокисью кремния

Новые исследования Университета Бристоля показали, что тающие ледниковые щиты обеспечивают окружающие океаны основным питательным диоксидом кремния.

Ледяные листы последнего Ледникового периода засеяли океан двуокисью кремния


Группа морских водорослей (микроскопических растений океанов), называемых диатомовыми водорослями, используется силикатами для создания стекловидных стенок клеток. Эти планктоны удаляют углекислый газ из атмосферы посредством фотосинтеза, а после своей смерти падают на дно океана, образуя основу морской пищевой цепи. Исследование предполагает, что ледниковая талая вода содержит кремнезем полезный для поддержания роста диатомовых водорослей в ледяных полях, которые являются домом для морской жизни.

Ученые выявили, что диоксид кремния в ледниковых расплавах из Гренландского ледяного щита имеет отличительную изотопическую подпись, отличную от той, что встречается в других реках, и что изменение изотопической подписи речных вод, подаваемых в океан, может объяснять эти сдвиги.

В исследовании сделан вывод о том, что ледники и ледяные листы являются недооцененным компонентом цикла кварца, экспортируя в океан большое количество реакционноспособного диоксида кремния, которое может использоваться диатомовыми водорослями. Это может иметь серьезные последствия для здоровья морских кремнистых организмов в периоды значительного ледяного покрова и быстрой дегляциации.

 
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Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 19:04
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