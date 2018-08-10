В отеле на Кипре нашли мертвую россиянку
В отеле города Пафос на Кипре нашли мертвую 44-летнюю россиянку, о чем сообщает сегодня Cyprus Mail.
Гражданка России вместе с 19-летней дочерью приехала отдыхать на Кипр. По словам девушки, вечером в среду они разошлись по своим комнатам, а утром ее мать была найдена мертвой в своей постели.
Тело россиянки доставили в центральную больницу Пафоса. Медикам ничего не оставалось, кроме как констатировать смерть. Также было назначено вскрытие с целью установления точной причины преждевременной смерти.
Местная полиция приступила к собственной проверке по факту гибели иностранки.
Ранее портал «Дни24» сообщал о том, что в Таиланде было найдено мертвое тело 58-летнего жителя Салехарда.
Гражданка России вместе с 19-летней дочерью приехала отдыхать на Кипр. По словам девушки, вечером в среду они разошлись по своим комнатам, а утром ее мать была найдена мертвой в своей постели.
Тело россиянки доставили в центральную больницу Пафоса. Медикам ничего не оставалось, кроме как констатировать смерть. Также было назначено вскрытие с целью установления точной причины преждевременной смерти.
Местная полиция приступила к собственной проверке по факту гибели иностранки.
Ранее портал «Дни24» сообщал о том, что в Таиланде было найдено мертвое тело 58-летнего жителя Салехарда.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 19:51