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В отеле на Кипре нашли мертвую россиянку

В отеле города Пафос на Кипре нашли мертвую 44-летнюю россиянку, о чем сообщает сегодня Cyprus Mail.

В отеле на Кипре нашли мертвую россиянку


Гражданка России вместе с 19-летней дочерью приехала отдыхать на Кипр. По словам девушки, вечером в среду они разошлись по своим комнатам, а утром ее мать была найдена мертвой в своей постели.

Тело россиянки доставили в центральную больницу Пафоса. Медикам ничего не оставалось, кроме как констатировать смерть. Также было назначено вскрытие с целью установления точной причины преждевременной смерти.

Местная полиция приступила к собственной проверке по факту гибели иностранки.

Ранее портал «Дни24» сообщал о том, что в Таиланде было найдено мертвое тело 58-летнего жителя Салехарда.

 
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Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 19:51
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