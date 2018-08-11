Кварковые звезды и иные космические объекты могут полностью изменить нынешние знания о Вселенной

1. Звезды – “зомби”Сверхновые уничтожают себя после взрыва, но часть умирающего белого карлика может снова вернуться к жизни. Ученые заметили космический феномен в процессе наблюдения за светилом, насыщающем своей энергией крупную звезду, после чего образовался новый объект класса “Type Iax”. Он может долго жить и создавать планетарную туманность после рассеивания массы. Пока были замечены 30 сверхновых, которые оставили после себя такую замену, но пока продолжает исследовать данное направление.2. Белые дырыЭти объекты тоже неизвестны ученым и были открыты благодаря математическим расчетам. Они могут образовываться в черных аналогах, если там нет массы внутри горизонта событий, и имеется сингулярность в центре. Поведение белых дыр кардинально отличается от негативных собратьев, потому что они выбрасывают материю во Вселенную, но один атом, попавший внутрь, может вызвать их исчезновение после коллапса. Потому они могли существовать в начале формирования космического пространства, но потом исчезли из-за краткого цикла жизни.3. Черные карлики и кварковые звездыПока специалисты не смогли обнаружить этот класс звезд, формирующихся из белых карликов. Они бывают невидимыми из-за отсутствия внутреннего источника энергии, что также касается низкой температуры. Превращение объекта в черные аналоги может длиться 1015 лет.Кварковые светила часто называют странными, потому что они имеют в составе элементарные частицы материи. Во время коллапса после сжатия протонов и электронов формируются нейтроны, разбивающиеся на кварки из-за сильного давления. Также их окутывает кора из тяжелых ионов в электронном газе, но когда ее нет, начинается производство мощного электрического поля.4. Океанические и хтонические планетыУченые считают, что поверхность океанических небесных тел покрыта водой, а NASA официально сообщило о существовании двух объектов за пределами Солнечной системы. На Kepler-62e и Kepler-62f может быть внеземная жизнь, но пока это только гипотеза.После нахождения планеты Осирис специалисты были поражены, заметив в ее атмосфере углерод и кислород. Потом оказалось, что элементы быстро испаряются, но небесное тело было причислено к хтоническому классу. Когда газовый гигант максимально сближается с родными звездами, он утрачивает оболочку, обнажая ядро.5. Галактики-призраки и космические струныТемные галактики, почти не имеющие звезд, состоят из газа и пыли, а потому являются невидимыми. В 2012 г астрономы впервые нашли такой объект, но пока сюда еще попали аналоги, имеющие в составе 99% темной материи. Масса Dragonfly 44 идентична Млечному пути, хотя в призрачной галактике нет обилия светил.Космические струны возникают после дефектов в ткани времени и пространства, а также появились на ранних этапах зарождения Вселенной. Они могут помочь людям путешествовать во времени, если будут расположены рядом друг с другом или соединяться с черной дырой.