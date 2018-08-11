Кварковые звезды и иные космические объекты могут полностью изменить нынешние знания о Вселенной
Ученые продолжают исследовать глубины космоса, однако многие открытия пока остаются только гипотезами. Кварковые звезды и иные космические объекты могут полностью изменить нынешние знания о Вселенной, потому что существуют в реальности.
1. Звезды – “зомби”
Сверхновые уничтожают себя после взрыва, но часть умирающего белого карлика может снова вернуться к жизни. Ученые заметили космический феномен в процессе наблюдения за светилом, насыщающем своей энергией крупную звезду, после чего образовался новый объект класса “Type Iax”. Он может долго жить и создавать планетарную туманность после рассеивания массы. Пока были замечены 30 сверхновых, которые оставили после себя такую замену, но пока продолжает исследовать данное направление.
2. Белые дыры
Эти объекты тоже неизвестны ученым и были открыты благодаря математическим расчетам. Они могут образовываться в черных аналогах, если там нет массы внутри горизонта событий, и имеется сингулярность в центре. Поведение белых дыр кардинально отличается от негативных собратьев, потому что они выбрасывают материю во Вселенную, но один атом, попавший внутрь, может вызвать их исчезновение после коллапса. Потому они могли существовать в начале формирования космического пространства, но потом исчезли из-за краткого цикла жизни.
3. Черные карлики и кварковые звезды
Пока специалисты не смогли обнаружить этот класс звезд, формирующихся из белых карликов. Они бывают невидимыми из-за отсутствия внутреннего источника энергии, что также касается низкой температуры. Превращение объекта в черные аналоги может длиться 1015 лет.
Кварковые светила часто называют странными, потому что они имеют в составе элементарные частицы материи. Во время коллапса после сжатия протонов и электронов формируются нейтроны, разбивающиеся на кварки из-за сильного давления. Также их окутывает кора из тяжелых ионов в электронном газе, но когда ее нет, начинается производство мощного электрического поля.
4. Океанические и хтонические планеты
Ученые считают, что поверхность океанических небесных тел покрыта водой, а NASA официально сообщило о существовании двух объектов за пределами Солнечной системы. На Kepler-62e и Kepler-62f может быть внеземная жизнь, но пока это только гипотеза.
После нахождения планеты Осирис специалисты были поражены, заметив в ее атмосфере углерод и кислород. Потом оказалось, что элементы быстро испаряются, но небесное тело было причислено к хтоническому классу. Когда газовый гигант максимально сближается с родными звездами, он утрачивает оболочку, обнажая ядро.
5. Галактики-призраки и космические струны
Темные галактики, почти не имеющие звезд, состоят из газа и пыли, а потому являются невидимыми. В 2012 г астрономы впервые нашли такой объект, но пока сюда еще попали аналоги, имеющие в составе 99% темной материи. Масса Dragonfly 44 идентична Млечному пути, хотя в призрачной галактике нет обилия светил.
Космические струны возникают после дефектов в ткани времени и пространства, а также появились на ранних этапах зарождения Вселенной. Они могут помочь людям путешествовать во времени, если будут расположены рядом друг с другом или соединяться с черной дырой.
1. Звезды – “зомби”
Сверхновые уничтожают себя после взрыва, но часть умирающего белого карлика может снова вернуться к жизни. Ученые заметили космический феномен в процессе наблюдения за светилом, насыщающем своей энергией крупную звезду, после чего образовался новый объект класса “Type Iax”. Он может долго жить и создавать планетарную туманность после рассеивания массы. Пока были замечены 30 сверхновых, которые оставили после себя такую замену, но пока продолжает исследовать данное направление.
2. Белые дыры
Эти объекты тоже неизвестны ученым и были открыты благодаря математическим расчетам. Они могут образовываться в черных аналогах, если там нет массы внутри горизонта событий, и имеется сингулярность в центре. Поведение белых дыр кардинально отличается от негативных собратьев, потому что они выбрасывают материю во Вселенную, но один атом, попавший внутрь, может вызвать их исчезновение после коллапса. Потому они могли существовать в начале формирования космического пространства, но потом исчезли из-за краткого цикла жизни.
3. Черные карлики и кварковые звезды
Пока специалисты не смогли обнаружить этот класс звезд, формирующихся из белых карликов. Они бывают невидимыми из-за отсутствия внутреннего источника энергии, что также касается низкой температуры. Превращение объекта в черные аналоги может длиться 1015 лет.
Кварковые светила часто называют странными, потому что они имеют в составе элементарные частицы материи. Во время коллапса после сжатия протонов и электронов формируются нейтроны, разбивающиеся на кварки из-за сильного давления. Также их окутывает кора из тяжелых ионов в электронном газе, но когда ее нет, начинается производство мощного электрического поля.
4. Океанические и хтонические планеты
Ученые считают, что поверхность океанических небесных тел покрыта водой, а NASA официально сообщило о существовании двух объектов за пределами Солнечной системы. На Kepler-62e и Kepler-62f может быть внеземная жизнь, но пока это только гипотеза.
После нахождения планеты Осирис специалисты были поражены, заметив в ее атмосфере углерод и кислород. Потом оказалось, что элементы быстро испаряются, но небесное тело было причислено к хтоническому классу. Когда газовый гигант максимально сближается с родными звездами, он утрачивает оболочку, обнажая ядро.
5. Галактики-призраки и космические струны
Темные галактики, почти не имеющие звезд, состоят из газа и пыли, а потому являются невидимыми. В 2012 г астрономы впервые нашли такой объект, но пока сюда еще попали аналоги, имеющие в составе 99% темной материи. Масса Dragonfly 44 идентична Млечному пути, хотя в призрачной галактике нет обилия светил.
Космические струны возникают после дефектов в ткани времени и пространства, а также появились на ранних этапах зарождения Вселенной. Они могут помочь людям путешествовать во времени, если будут расположены рядом друг с другом или соединяться с черной дырой.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:00