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Пышная модель Plus Size поразила снимком в крохотном бикини

В Instagram на странице Табрии Мейджорс появилась фотография, которая многих подписчиков обескуражила. Дело в том, что модель Plus Size позирует в купальнике, не скрывающем всех прелестей.

Пышная модель Plus Size поразила снимком в крохотном бикини


В микроблоге пышной звезды появился откровенный снимок, на котором Табрия прикрыла свои прелести крохотным купальником с леопардовым принтом. Модель запечатлена, стоя спиной к стеклянной стене, застыв в томной позе, при этом с её тела стекает пот от палящих солнечных лучей.

В комментариях подписчики отметили, что ранее девушка демонстрировала более сексуальные снимки, чем этот. Среди фанатов нашлись и те, кому данный снимок показался неприличным, потому что фигура у модели не располагает к тому, чтобы её открыто демонстрировать, ведь «гора потного жира» вряд ли будет привлекать внимание мужчин.

Пышная модель Plus Size поразила снимком в крохотном бикини

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 20:50
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