Пышная модель Plus Size поразила снимком в крохотном бикини

В микроблоге пышной звезды появился откровенный снимок, на котором Табрия прикрыла свои прелести крохотным купальником с леопардовым принтом. Модель запечатлена, стоя спиной к стеклянной стене, застыв в томной позе, при этом с её тела стекает пот от палящих солнечных лучей.В комментариях подписчики отметили, что ранее девушка демонстрировала более сексуальные снимки, чем этот. Среди фанатов нашлись и те, кому данный снимок показался неприличным, потому что фигура у модели не располагает к тому, чтобы её открыто демонстрировать, ведь «гора потного жира» вряд ли будет привлекать внимание мужчин.