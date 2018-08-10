Автономные мягкие роботы будут имитировать любой живой организм

В последнее время специалисты создают мягких роботов с такой подвижностью, которой можно доверить сложные манипуляции, такие как обследование техники и коммуникаций или участие в медицинских процедурах. Только мягкие роботы размерами в несколько миллиметров, пока способны только на примитивные движения.Созданный в Гарвардском университете прототип, повторяет поведение паука-скакуна. Он относительно недорог в изготовлении и обладает несколькими степенями свободы. Только и размер его, примерно сантиметр.Изготавливают мягких роботов путем заливки эластичными материалами. Для чего используют специальные формы или печать на трехмерных принтерах. В данных случаях, есть ограничения по смешиванию материалов.В Advanced Materials опубликована статья, в которой специалисты предлагают собирать роботов из эластичного материала в несколько слоев. Данный материал состоит из микроканалов и создается литографическим способом, при этом лазер вырезает необходимые отверстия в слоях. Упомянутый робот-паук включает в себя 12 слоев, а его микроканалы заполняет жидкость, которая регулирует уровень толщины слоев и направление требуемых движений.Как рассказали авторы работы, подобных роботов-пауков планируют использовать как для медицинских манипуляций, так и при изучении поведения животных.