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Актёр Евгений Кулаков тратит все средства на лечение сына

Евгений Кулаков все заработанные средства тратит на лечение 14-летнего сына, который с детства страдает ДЦП. Недавно выяснилось, что у мальчика ещё и аутизм.

Актёр Евгений Кулаков тратит все средства на лечение сына


Несмотря на столь серьёзные диагнозы, сын актёра Илья может самостоятельно одеваться, есть и ходить в туалет. По словам Евгения Кулакова, для детей с подобными заболеваниями это большое достижение. Сыну необходима реабилитация, поэтому недавно всей семьёй они отдыхали в Сочи в специализированном санатории. За две недели пребывания в заведении артисту пришлось заплатить 600 тысяч рублей.

После этого Евгений Кулаков заметил в состоянии сына изменения в хорошую сторону. Однако артист не знает, сможет ли потянуть лечение сына и дальше, так как ему ещё необходимо закончить ремонт в доме.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 19:50
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