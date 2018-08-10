Актёр Евгений Кулаков тратит все средства на лечение сына

Несмотря на столь серьёзные диагнозы, сын актёра Илья может самостоятельно одеваться, есть и ходить в туалет. По словам Евгения Кулакова, для детей с подобными заболеваниями это большое достижение. Сыну необходима реабилитация, поэтому недавно всей семьёй они отдыхали в Сочи в специализированном санатории. За две недели пребывания в заведении артисту пришлось заплатить 600 тысяч рублей.После этого Евгений Кулаков заметил в состоянии сына изменения в хорошую сторону. Однако артист не знает, сможет ли потянуть лечение сына и дальше, так как ему ещё необходимо закончить ремонт в доме.