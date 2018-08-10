Ученые определили связь между речью приматов и размером коры головного мозга

В исследованиях, специалисты изучили две области мозга, первая представлена корой (cortical association areas), а вторая ядром подъязычного нерва (hypoglossal nucleus). Первая контролирует поведение, а вторая ответственна за мышцы языка. Учеными была найдена позитивная корреляция между объемом коры головного мозга и разнообразием вокальных данных приматов.Для примера взяты обыкновенные потто, которые выкрикивают только два вида призывов, что полностью соответствует их небольшому объему кортекса. В тоже время у бонобо 38 типов голосовых интонаций, только их кора головного мозга в несколько раз больше.Как рассказал руководитель исследований Джейкоб Данн (Jacob Dunn), удалось точно определить наличие положительной связи у гоминидов между относительными размерами коры и ядром подъязычного нерва. У высокоразвитых обезьян обе области существенно больше. Изучая вокальную речь нечеловекообразных и высокоразвитых приматов, преследовалась цель понять принципы эволюции речи человека.