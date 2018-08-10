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Ученые определили связь между речью приматов и размером коры головного мозга

Ученые Университета штата Нью-Йорк из Стоуни-Брука (США), при участии коллег Университета Англия Раскин (Великобритания), сделали анализ коры головного мозга приматов и уровня их речевого аппарата. В результате, биологи определили наличие строгой корреляции. Отчет о работе опубликован в Frontiers in Neuroscience.

В исследованиях, специалисты изучили две области мозга, первая представлена корой (cortical association areas), а вторая ядром подъязычного нерва (hypoglossal nucleus). Первая контролирует поведение, а вторая ответственна за мышцы языка. Учеными была найдена позитивная корреляция между объемом коры головного мозга и разнообразием вокальных данных приматов.
Ученые определили связь между речью приматов и размером коры головного мозга


Для примера взяты обыкновенные потто, которые выкрикивают только два вида призывов, что полностью соответствует их небольшому объему кортекса. В тоже время у бонобо 38 типов голосовых интонаций, только их кора головного мозга в несколько раз больше.

Как рассказал руководитель исследований Джейкоб Данн (Jacob Dunn), удалось точно определить наличие положительной связи у гоминидов между относительными размерами коры и ядром подъязычного нерва. У высокоразвитых обезьян обе области существенно больше. Изучая вокальную речь нечеловекообразных и высокоразвитых приматов, преследовалась цель понять принципы эволюции речи человека.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 19:40
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