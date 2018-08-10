Зрители уверены, что Ольга Жарикова не поддается на провокации Алианы Устиненко

В последнее время зрители «Дома-2» вовсю вовлечены в две развернувшиеся драмы на проекте. Первая – это конфликт Ильи Яббарова и Алены Рапунцель. Стоит отметить, что итак непростые отношения между ребятами усугубляет беременность Савкиной, а также активное вмешательство других членов семьи Рапунцель в конфликт.Вторая непростая ситуация развернулась в семье Александра Гобозова. Пока он пытался построить отношения с Олей Жариковой, на проект неожиданно пришла пока еще его законная жена Алиана Устиненко. Участники сразу же решили, что «Дом-2» поможет семье Гобозовых воссоединиться.Ольге тяжело было справиться с ревностью и с постоянными подколами от остальных ребят. Девушка не могла справиться со своими эмоциями, поэтому часто устраивала Саше истерики, несмотря на то, что он просил свою возлюбленную перестать сомневаться в его верности.Новая проверка для Жариковой началась после того как Гобозов отправился на кастинг по Краснодарскому краю в сопровождении Алианы. Помимо того, что Александр поехал к Черному морю вместе со своей женой, Устиненко опубликовала настоящий компромат на своего супруга.Девушка выложила видеообращение, в котором призывала молодых людей принять участие в кастинге «Дома-2». Однако в этом ролике на заднем плане засветился Гобозов, который спокойно лежал на диване и смотрел телевизор.Ведущая Ольга Бузова сразу же показала данный компромат Жариковой. Но, к удивлению многих, в этот раз девушка отреагировала спокойно, заявив, что в этом ролике нет ничего ужасного, так как она доверяет Саше и верит в искренность его чувств.После этого события телезрители уверены, что Алиана намеренно хотела подставить Гобозова, чтобы вывести его возлюбленную на ревность, спровоцировав очередной скандал в их паре. Однако Оля не поддалась на провокации соперницы и с достоинством преодолела все трудности.